Fundo de investimentos saudita vai comprar a Inter de Milão?

O fundo de investimentos saudita, que comprou o Newcastle United ainda em 2021, está perto de dar um passo para a aquisição da Inter de Milão, segundo o jornal International Business Times.

Conforme noticiou o jornal, o fundo saudita, de 400 bilhões de dólares e investimentos em treze setores diferentes, que nos últimos meses garantiu a compra do Newcastle, teria praticamente fechado a operação que o levará a ser o maior acionista do time italiano.

Com isso, o anúncio deve acontecer nos próximos dias, visto que a negociação entre as partes já teria sido fechada entre 1 bilhão de dólares, segundo o jornal americano.

De acordo com o que ainda é noticiado pelo International Business Times, para o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita seria a segunda aquisição importante neste final de 2021. Isto porque, tudo estaria dentro dos planos do Príncipe Moḥammad Bin Salman, que quer investir bilhões em esportes, entretenimento e turismo, tentando explorar o grande valor das grandes marcas esportivas.

Conforme relatado pelo jornal La Gazzetta dello Sport, a diretoria italiana negou firmemente a notícia de uma mudança de comando do clube, com Zhang, um dos donos do time, informando que nunca abriu negociações de venda com o fundo.