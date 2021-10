Surge um super rico? Newcastle é comprado por fundo da família real saudita por R$ 2,2 bilhões

Depois de fracasso em 2020, a venda de 80% das ações do clube foi concluída

Seguindo o caminho de sucesso do Manchester City e do Paris Saint-Germain, o Newcastle é novo rico do futebol. O clube inglês foi vendido a um fundo de investimentos árabe, pertencente à família real, por £ 300 milhões (R$ 2,2 bilhões).

Depois de algum tempo de trativas, que chegaram a ser interrompidas por conflitos geopolíticos, o Newcastle foi, finalmente, vendido. Por cerca de 2,2 bilhões de reais, o PIF, sigla em inglês para o fundo de investimentos públicos da Arábia Saudita, pertencente à família real, passou a ser dono de 80% das ações do clube inglês.

Em julho de 2020, quando o acerto parecia próximo, um conflito entre sauditas e qataris - que detém os direitos de transmissão do Campeonato Inglês -, travou as negociações. À época, a Arábia Saudita estava sendo acusada de pirataria na transmissão da competição. Um acordo recente entre as duas nações, porém, permitiu que as conversas fossem retomadas, com aval da própria Premier League.

A fortuna de 320 bilhões de libras do PIF torna o Newcastle o time mais rico do mundo. Isso porque, o montante do fundo é mais de dez vezes maior do que os dos donos do Manchester City e do PSG, até então os dois mais poderosos financeiramente (o Sheikh Mansour, dono do City tem uma fortuna que gira em torno de 23,2 bilhões de libras e Nasser Al-Khelaifi, dono do clube francês, ostenta fortuna de 6,5 bilhões de libras.

Apesar do desejo de mudanças e de muita festa na porta do St. James' Park, casa do Newcastle, a negociação não foi unanimemente bem aceita. Mohammed bin Salman, príncipe saudita e novo 'dono' do clube ;e uma figura controversa politicamente - líder de um regime que um dos líderes de um regime que oprime mulheres, homossexuais e censura a imprensa, mandando até matar jornalistas.

A aquisição do Newcastle, porém, promete colocar o clube em novo patamar, não só nacionalmente, mas também em um cenário mundial. Manchester City e PSG, aliás, são bons exemplos do que um investimento desse tamanho pode fazer - e onde pode levar - um clube, já que hoje os dois são das grandes potências mundiais no esporte.

Quem é Mike Ashley, ex-dono do Newcastle?

A aquisição vem depois de 14 anos de Mike Ashley como dono do Newcastle. O empresário do varejo eletrônico e esportivo da Inglaterra era uma figura bastante controversa para a torcida, já que prometeu muitas coisas que nunca entregou durante seu mandato. Sob gestão de Ashley, o time passa por maus momentos, sendo, atualmente, o vice-lanterna do Campeonato Inglês.