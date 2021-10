Quem é Mohammed bin Salman, novo "dono" do Newcastle?

Mohammed bin Salman, um dos novos donos do clube e príncipe herdeiro da Arábia Saudita, é denunciado por suprimir direitos civis

O Newcastle acaba de se tornar um dos novos times mais ricos do futebol europeu. Isto porque o clube anunciou, nesta sexta-feira (7), que foi comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita.

O clube ainda não divulgou muitos detalhes da venda, mas a imprensa britânica especula que o negócio gira em torno de 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,2 bilhões). A negociação, é claro, contou com a aprovação da Premier League.

Porém, a venda já começa a tomar repercussões negativas, uma vez que Mohammed bin Salman, um dos novos donos do clube, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, vice-primeiro ministro e novo ministro da defesa do país, é denunciado por suprimir direitos civis e até assassinar jornalistas opositores.

Agora, com a participação de Mohammed bin Salman no clube inglês, muitas pessoas se perguntam: quem é o novo "dono" do Newcastle e de onde vem a sua fortuna? A Goal te mostra.

Quem é o novo dono do Newcastle United?

O Newcastle foi comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita, liderado pelo príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman. Como o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud sofre do Mal de Alzheimer, o principe praticamente comanda o país.

Aos 36 anos, atualmente é o vice-primeiro ministro, além de ministro da defesa do país. Sua gestão é considerada, em certas partes, "modernizadora", já que liderou reformas bem-sucedidas no país, como derrubar a proibição de mulheres de dirigir automóveis, bem como permitir que elas passassem a frequentar as arquibancadas, ou mesmo abrindo o país para eventos ocidentais.

(Foto: Getty Images)

Além disso, ele é responsável por conduzir outros programas no país. Ele tenta incluir a presença de mulheres no mercado de trabalho, além de tentar diversificar a economia da sua nação com investimentos no programa "Visão 2030".

No entanto, nem tudo são flores com o principe: seu nome tem enorme repercussão negativa, já que ao mesmo tempo que vem abrindo a economia da Arábia Saudita para a cultura ocidental, também vem sendo acusado de várias violações de direitos humanos, assassinatos e outros crimes.

Qual são as acusações contra Mohammed bin Salman, novo dono do Newcastle?

As acusações contra Mohammed bin Salman, novo dono do Newcastle e príncipe herdeiro da Arábia Saudita, são extensas e dariam muito mais que um simples capítulo de uma matéria.

A mais famosa diz acerca da morte do jornalista Jamal Khashoggi, ex-colunista do New York Times e crítico do governo do príncipe.

Washington Post em nov/18: CIA conclui que príncipe bin Salman ordenou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O príncipe preside o Fundo de Investimentos Públicos (PIF, em inglês) saudita, que oficialmente será o comprador do Newcastle.https://t.co/PDGJYkj9QW — Fred Caldeira (@fredcaldeira) October 7, 2021

Em 2018, Khashoggi foi esquartejado dentro de um consulado da Arábia Saudita, em Istanbul, na Turquia. A teoria mais famosa é de que o jornalista teria caído em uma "emboscada" armada pelo príncipe Mohammed bin Salman, já que teria ido para o consulado para retirar documentos requisitados para poder casar, mas teria sido desmembrado com um cortador de ossos.

Segundo a inteligência americana, a ordem para assassinar Khashoggi teria vindo diretamente do príncipe. Inicialmente, o governo saudita teria dito que o jornalista saiu com vida do consulado, mas depois admitiu que ele morreu dentro dele, supostamente após uma briga. Investigações turcas confirmaram a presença de químicos e adulterações na cena do crime.

Além disso, Mohammed bin Salman e o governo da Arábia Saudita também são acusados de diversos crimes de guerra durante intervenção no Iêmen, desde 2015. O governo saudita é acusado de massacrar civis, bombardear áreas de refugiados e interceptar navios cheios de comida, gerando epidemias de fome dentro do país.

Qual é a fortuna estimada de Mohammed bin Salman, novo dono do Newcastle?

Por mais que todas as acusações criminosas e de sportswashing continuem recaindo sobre a família Salman, é fácil de entender porque boa parte da torcida do Newcastle está tão feliz com a venda do clube.

Mohammed bin Salman, que administra as finanças do estado saudita, teria uma fortuna estimada de cerca de 18 milhões de dólares (cerca de R$ 100 bilhões), ao passo que juntos, a família e o estado saudita (que administra o fundo comprador do Newcastle), chegaria na casa do trilhão: 1,4 trilhões de dólares (quase R$ 8 trilhões).