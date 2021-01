Fulham x Manchester United: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o nesta quarta-feira (20), no Craven Cottage, a partir das 17h15 (de Brasília), pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fulham x Manchester United DATA Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 LOCAL Craven Cottage, Londres - ING HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Red Devils defendem a liderança do inglês / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN . Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FULHAM

Na luta contra o rebaixamento, o Fulham precisa de um triunfo para não ver os rivais abrirem distância na tabela. O time de Londres não terá Robinson, suspenso, enquanto Cairney, Lemina e Kongolo tmabém são desfalques. Por outro lado, Mitrovic e Loftus-Cheek devem voltar à equipe.

Provável escalação do Fulham: Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Tete, Cordova-Reid, Reed, Anguissa, Bryan; Cavaleiro, Lookman.

MANCHESTER UNITED

Do outro lado, o Manchester United entra em campo defendendo a liderança da Premier League. Com exceções para Williams, Phil Jones e Rojo, que seguem no departamento médico, o time deve entrar em campo com o que tiver de melhor à disposição. No ataque, Cavani pode ser a novidade entre os titulares.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FULHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Fulham 0 x 1 Premier League 16 de janeiro de 2021 1 x 1 Fulham Premier League 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fulham x Copa da 24 de janeiro de 2021 11h30 (de Brasília) x Fulham Premier League 27 de janeiro de 2021 16h30 (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Manchester United Premier League 17 de janeiro de 2021 Burnley 0 x 1 Manchester United Premier League 12 de janeiro de 2021

