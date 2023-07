Fulham aumenta pedida e dificulta venda de Rodrigo Muniz ao Atlético-MG

Clube havia pedido € 4 milhões por 50% ou 60% dos direitos econômicos inicialmente, mas já quer um valor maior; Galo ainda não tem plano B

O Atlético-MG encontra mais dificuldades nas tratativas pela contratação de Rodrigo Muniz. O Fulham, da Inglaterra, aumentou o valor pedido inicialmente — € 4 milhões por 50% ou 60% dos direitos econômicos — e complicou a negociação para a saída do atleta, como soube a GOAL. O Galo ainda não desistiu do acordo.

A diretoria acredita que é possível reduzir a pedida inicial ou até acertar a compra de um percentual maior do jogador nas tratativas. A negociação ainda não tem previsão para um desfecho, mas os mineiros creem que é possível acertar a aquisição do atleta até o fim da janela de transferências, na próxima quarta-feira (2).

Rodrigo Muniz deu sinal positivo para a volta ao Brasil e está disposto a defender as cores do Atlético-MG. Contudo, aguarda a definição por parte do Fulham — os ingleses pagaram € 8 milhões para comprá-lo do Flamengo em agosto de 2021.

Em que pese a dificuldade para um acordo, o Atlético-MG ainda não definiu um plano B para o caso de insucesso nas tratativas com o centroavante de 22 anos. A diretoria passa a mapear o mercado da bola a fim de buscar um atleta para a posição.

Sem espaço no time na última temporada, Rodrigo Muniz foi emprestado ao Middlesbrough, que disputou a segunda divisão da Inglaterra. O clube não o adquiriu no mercado da bola ao término do empréstimo. Em 2022/2023, o atacante disputou 17 partidas, sendo nove como titular. No período, ficou em campo por 890 minutos, com dois gols marcados.