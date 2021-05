Fred nunca foi tão artilheiro na Libertadores com o Fluminense e iguala seu melhor início no clube

O veterano está na briga pela artilharia da competição e faz uma de suas melhores temporadas nas Laranjeiras

E o "vovô-garoto" Fred vai mostrando, cada vez mais, que ainda tem muita lenha para queimar: o atleta balançou as redes nesta quarta-feira (12), diante do Independiente Santa Fe, marcou seu quarto gol pela Libertadores e já iguala suas melhores temporadas com a camisa do Fluminense.

Na verdade, dizer isso é subestimar o que o atacante vem fazendo: o jogador de 37 anos nunca foi tão decisivo na competição continental, nem em sua primeira passagem pelas Laranjeiras.

Fred marcou simplesmente quatro dos seis gols do Fluminense na competição até agora. Um no empate contra o River Plate, dois na vitória contra o Santa Fe na Colômbia e outro contra os colombianos no Maracanã, no 2 a 1 desta quarta-feira (12).

Fazendo um cálculo rápido, sem os gols do atacante, o Tricolor teria seis pontos a menos na atual edição da Libertadores. É claro: o jogador seria substituído por outro, que poderia também ter bons números. Mas parece improvável que qualquer outro centroavante conseguisse ter a mesma frieza, capacidade de finalização e média de gols do que o ídolo.

Isso porque Fred, do alto de seus 37 anos, vai fazendo uma das melhores temporadas de sua carreira: o atacante só ultrapassou a marca de quatro gols na Libertadores uma vez em sua carreira, em 2017, no Atlético-MG, quando balançou as redes por seis ocasiões. Além disso, seus nove gols em nove jogos compõe o seu melhor início, de longe, no Fluminense - suas melhores marcas antes disso haviam sido seis gols em nove partidas, em 2015 e 2016.

A pergunta que não quer calar é: o atacante conseguirá manter a média ao longo da temporada? É claro que o número de gols por jogo tende a diminuir com o fim do Campeonato Carioca e o começo do Brasileirão, onde o atleta terá jogos mais complicados. Mas mesmo assim, em um time onde o veterano é ídolo, referência técnica e constante de gols, parece improvável que ele feche o ano em baixa.

Assim, o Fluminense e seu torcedor sabem: a chance de sair com um título na temporada 2021 passa, sim, pelos bons frutos das categorias de base em Xerém, mas também pelo ímpeto goleador de Fred, que como vinho, só melhora com o tempo.