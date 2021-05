Kayky pelo Fluminense e Vinícius Júnior pelo Flamengo: quem teve o melhor início?

Duas das principais revelações de equipes cariocas nos últimos anos já mostraram seus talentos em poucos jogos nos profissionais

Já é uma tendência no futebol brasileiro: jovens talentosos que recém foram promovidos para a equipe principal são vendidos para gigantes europeus ainda muito jovens. Entre os casos mais famosos estão os de Vinícius Júnior, quando surgiu no Flamengo e logo foi negociado para o Real Madrid, e mais recentemente o de Kayky, revelação do Fluminense que já foi vendida para o Manchester City.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os dois são jogadores de características parecidas. São atacantes que jogam pelos lados (Vini Jr. pela esquerda e Kayky pela direita), ambos têm bom drible e são rápidos conduzindo a bola. Diante de tantas coincidências, a comparação entre eles surge com certa naturalidade, embora cada um esteja trilhando seu próprio caminho.

A Goal buscou os números dos dois jogos talentos para comparar o início meteórico de Kayky do Fluminense com os primeiros jogos de Vinícius Júnior pelo Flamengo, em 2017.

Primeiros jogos

Aos 17 anos, Kayky já soma 15 jogos como profissional do Fluminense. A joia de Xérem estreou no dia 4 de março de 2021 em partida contra o Resende, no Campeonato Carioca. Nas seis primeiras partidas, foi reserva e entrou no decorrer dos jogos. Teve sua primeira oportunidade como titular em seu sétimo jogo, contra o Macaé no dia 6 de abril (vídeo abaixo).

Vini Jr. estreou antes, aos 16 anos, pela equipe do Flamengo. O debute do jogador foi em 13 de maio de 2017, quando entrou nos minutos finais da partida contra o Atlético-MG, no Campeonato Brasileiro. Seu primeiro jogo como titular foi em sua sexta partida como profissional, diante do Avaí em 11 de junho daquele mesmo ano.

Participações em gols

O primeiro gol de Kayky com a camisa do Fluminense saiu mais rápido do que o primeiro gol de Vinícius Júnior pelo Flamengo. Em sua estreia como titular, na sétima partida ao todo, Kayky fez seu primeiro gol como profissional. Na partida seguinte, voltou a balançar as redes, desta vez diante do Nova Iguaçu com um golaço que repercutiu em todo o mundo.

Após as 15 primeiras partidas, Kayky soma quatro gols e já tem três assistências com a camisa do Tricolor das Laranjeiras.

Vinícius comemora primeiro gol como profissional. Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo/Divulgação

Vinícius só balançou as redes adversárias justamente em sua 15ª partida como profissional do Flamengo. Ele anotou um dos gols do Flamengo na goleada por 5 a 0 contra o Palestino, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Foi apenas a segunda participação em gols rubro-negros do atacante nestes primeiros 15 jogos. Ele havia dado uma única assistência neste período.

Primeiros 15 jogos: