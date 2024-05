Libertadores: artilharia dos brasileiros na história do torneio

A lista passa por nomes conhecidos, como Pelé, mas tem outros surpreendentes

O futebol brasileiro é conhecido, dentre muitas coisas, pelo poder decisivo de seus jogadores de ataque. Na Copa Libertadores, alguns dos maiores atacantes de todos os tempos deixaram as suas marcas no torneio.

Ao balançar as redes do Ñublense, no Chile, em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores de 2023, Gabigol se isolou como maior goleador brasileiro na história da competição continental. Confira, abaixo, a lista com os maiores artilheiros nascidos no Brasil.

Atualizado em 30 de maio de 2024, às 21h17 (de Brasília)