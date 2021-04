Fred e Magno Alves: os maiores artilheiros em atividade no Brasil são ídolos do Fluminense

A dupla já passou de 400 gols marcados na carreira; veja os números

Hoje, no futebol brasileiro, temos muitos artilheiros nos principais clubes do país: nomes como Gabigol (Flamengo), Luiz Adriano (Palmeiras), Diego Souza (Grêmio), Germán Cano (Vasco), Luciano (São Paulo), Jô (Corinthians), Paolo Guerrero (Internacional), Gilberto (Bahia), Marcelo Moreno (Cruzeiro) e Diego Tardelli (Atlético-MG) estão ou já estiveram entre os grandes destaques de suas equipes justamente por suas veias goleadoras.

Mas só dois jogadores ainda em atividade no futebol brasileiro já ultrapassaram a marca dos 400 gols: Fred, do Fluminense, e Magno Alves, o "Magnata", hoje no Caucaia-CEA. Por coincidência, ambos são ídolos do Fluminense e são os maiores artilheiros em atividade do futebol do país neste momento.

Enquanto Fred segue na primeira divisão, reencontrou o seu futebol no Flu e marcou o gol 400 nos últimos dias, Magno Alves está mais escondido: o vovô-garoto, atualmente com 45 anos, até teve ótima temporada pelo Atlético-BA ano passado - com direito a gol "quase-salvador" na final do Baiano -, mas ainda não marcou em 2021 defendendo o Caucaia.

Tendo ficado no banco de reservas nos últimos jogos do time cearense, o Magnata não marca desde 2020, mas não deve ser alcançado tão cedo: tem 455 gols na carreira e é, de longe, o maior goleador brasileiro em atividade.

Fred, como já foi dito, tem 400 gols: o atleta terá uma grande oportunidade de aumentar seus números em uma temporada mais "recheada" para o Fluminense, já que além do Carioca, da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Tricolor irá disputar a Copa Libertadores pela primeira vez em algum tempo.

400x Fred! Parabéns pelo seu 400º gol na carreira, ídolo! #Fred400 #FredDay



O FREEEED VAI TE PEEEEEEEEEEEGAR! pic.twitter.com/hmeIzeeLaP — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 11, 2021

Outro nome que figuraria na lista no início da temporada seria o de Loco Abreu. Reforço do Athletic Club-MG, que vem fazendo boa temporada no Campeonato Mineiro, o uruguaio de 44 anos, porém, atuou apenas em quatro partidas, sem marcar, e deixou o Brasil. Mesmo assim, com 409 gols, seria o segundo jogador em atividade no Brasil com mais gols na carreira caso tivesse permanecido em São João Del Rei.

Ricardo Oliveira, sem clube após deixar o Coritiba, tem 361 gols, enquanto Vágner Love, ex-Corinthians, tem 345, e são outros nomes que se aproximam da marca.