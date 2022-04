Fortaleza x Colo-Colo: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (7) para Fortaleza x Colo-Colo, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 19h (de Brasília), no Castelão.

Com mais de 51 mil ingressos vendidos, a expectativa é de casa cheia na estreia do Fortaleza na competição. Além do Colo-Colo, o Leão ainda terá pela frente o River Plate e Alianza Lima, no Grupo F.

Do outro lado, o Colo-Colo chega embalado com quatro vitórias consecutivas, e está na liderança do Campeonato Chileno.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro confronto na história da Libertadores, o Fortaleza não poderá contar com Fernando Miguel, no departamento médico.

Por outro lado, Tinga e Lucas Crispim retornam entre os titulares.

"Vamos ter uma batalha contra o Colo Colo. A primeira das seis que teremos na primeira fase da Libertadores. Vamos pensar rodada a rodada, sem ansiedade. Tenho certeza que faremos uma grande competição e brigaremos para levar o clube para a segunda fase da disputa", afirmou Zé Welison.

Já o Colo-Colo, sob o comando do técnico Gustavo Quinteros, entrará em campo com força máxima e sem desfalques.

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef, Marcelo Benevenuto, Titi, Tinga, Yago Pikachu, Hércules, Zé Welison, Lucas Crispim, Lucas Lima; Moisés, Silvio Romero.

Possível escalação do Colo-Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil; Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Fernando Miguel: DM

COLO-COLO:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Andrés Cunha - URU

Assistentes: Pablo Llarena e Richard Trinidad - URU

Quarto árbitro: Leodán González - URU

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza x Colo-Colo será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Facebook Watch, na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.