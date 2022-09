Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (4), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Com mais de 52 mil ingressos vendidos, o Fortaleza recebe o Botafogo neste domingo (4), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, na TV aberta.

Embalado com cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, o Fortaleza busca manter a invencibilidade no returno. Atualmente, aparece no meio da tabela com 30 pontos.

Para o confronto, o técnico Vojvoda deve manter a mesma base da equipe nos últimos jogos. Lucas Crispim pode voltar a ficar à disposição, enquanto Depietri, com desconforto muscular, está fora.

Do outro lado, o Botafogo, com 27 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três empates e duas derrotas.

Rafael e Tiquinho Soares podem aparecer entre os titulares, enquanto Saravia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 11 vitórias, contra três do Fortaleza, além de três empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, o Alvinegro venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do FORTALEZA: Fernando Miguel, Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald, Zé Welison; Moisés, Robson, Thiago Galhardo.

Possível escalação do BOTAFOGO: Gatito Fernández; Rafael, Cuesta, Adryelson (Philipe Sampaio/Kanu) e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Jeffinho, Victor Sá e Tiquinho Soares (Júnior Santos).

Desfalques da partida

Fortaleza:

Depietri: desconforto muscular.

Botafogo:

Saravia: suspenso (terceiro cartão amarelo).

MELHORES APOSTAS E DICAS

Quando é?