Fortaleza x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza encara o RB Bragantino na tarde deste sábado (29), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Fortaleza estacionou na nona posição do campeonato, com 23 pontos. O técnico Juan Vojvoda terá os retornos de Caio Alexandre e Thiago Galhardo, que cumpriram suspensão no jogo passado. Porém, Hércules e Tinga seguem no departamento médico, enquanto Zé Welison e Hércules estão suspensos.

Do outro lado, o RB Bragantino não vence há três jogos e acabou caindo para o oitavo lugar, com 25 pontos. O Massa Bruta não possui suspensos para o duelo, entretanto, o departamento médico continua lotado.

As equipes já se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias do Fortaleza, e seis do RB Bragantino.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Dudu, Titi, Benevenuto, Bruno Pacheco, Lucas Sasha, Caio Alexandre, Pochettino, Thiago Galhardo, Marinho e Lucero.

RB Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Luan Patrick, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Eric Ramires, Lucas Evangelista, Vitinho, Sorriso e Sasha.

Desfalques

Fortaleza

Zé Welison e Brítez cumprem suspensão, enquanto Hércules e Tinga continuam se recuperando de lesão.

RB Bragantino

Raul, Nathan Camargo, Nacho Laquintana, Lucas Cunha, Léo Realpe, Jadsom, Henry Mosquera, Helinho, Eduardo Santos e Alerrandro estão todos no departamento médico.

Quando é?