Fortaleza x Grêmio: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Grêmio entram em campo na tarde deste sábado (23), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Oitavo colocado do campeonato com 38 pontos, o Fortaleza vem de vitória fora de casa e agora conta com o apoio de sua torcida para emplacar o terceiro triunfo consecutivo. O Tricolor, entretanto, está de olho na disputa do jogo de volta na semifinal da Copa Sul-Americana e, por isso, pode poupar alguns jogadores no fim de semana.

O Grêmio, por sua vez, entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4. A equipe gaúcha vem de vitória e está na terceira posição, com 43 pontos. Villasanti e Rodrigo Ely são baixas certas.

As equipes já se enfrentaram 19 vezes, com 3 vitórias do Fortaleza, 11 do Grêmio, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hercules e Pochettino; Thiago Galhardo, Romarinho e Lucero.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Kannemann, Geromel (Bruno Alves) e Reinaldo; Carballo, Pepê, Nathan e Cristaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez.

Desfalques

Fortaleza

Guilherme está fora por questões contratuais.

Grêmio

Rodrigo Ely e Villasanti estão suspensos.

Quando é?