Fortaleza x América-RN: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Sul-Americana

Equipes brasileiras brigam por vaga nas semifinais; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira (31), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Quem avançar terá pela frente o Corinthians, que eliminou o Estudiantes nos pênaltis por 3 a 2. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Vinicius Coelho ( veja a programação completa aqui ).

Em busca da classificação inédita às semifinais da Sul-Americana, o Fortaleza chega embalado com quatro vitórias consecutivas na temporada. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 1, o Leão do Pici pode perder por até um gol de diferença que avança.

Na primeira fase, a equipe terminou na liderança do Grupo H, com 15 pontos, sete a mais que o San Lorenzo, segundo colocado. Já nas oitavas de final, eliminou o Libertad por 2 a 1 no placar agregado.

Do outro lado, o América-MG, lanterna do Brasileirão, vem de vitória sobre o São Paulo por 2 a 1. Na Sul-Americana, precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal. Caso vença por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

"Vamos enfrentar um Fortaleza embalado, forte e qualificado dentro de um estádio que, provavelmente, vai estar abarrotado de torcedores apoiando a equipe deles. Usando do empenho que usamos contra o São Paulo, acredito que possamos correr atrás desse resultado. Acreditar, temos uma oportunidade e vamos correr até que essa chance não exista mais. O foco é total no Fortaleza e depois vamos pensar no Brasileiro", afirmou Cavichioli.

Vale lembrar que o Coelho garantiu a vaga nas quartas de final após eliminar o RB Bragantino nas oitavas. Nos playoffs, venceu o Colo-Colo por 6 a 3 (agregado), enquanto na primeira fase terminou na vice-liderança do Grupo F.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Lucas Sasha), Zé Welison e Pochettino; Machuca (Guilherme), Marinho e Galhardo (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Iago Maidana, Burgos e Danilo Avelar; Javier Méndez (Lucas Kal), Martinez e Juninho; Felipe Azevedo, Mastriani e Rodrigo Varanda. Técnico: Fabian Bustos.

Desfalques

América-MG

Adyson, Aloísio, Benítez, Breno, Júlio e Wanderson, lesionados, estão fora.

Fortaleza

Machuca, Calebe, Hércules e Pedro Rocha, lesionados, e Benevenuto, expulso contra o Libertad nas oitavas, são desfalques certos.

Quando é?