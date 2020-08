Fora do Barcelona, onde Luis Suárez pode jogar?

O atacante não está nos planos do clube catalão, mas ainda tem muito mercado na Europa

Em meio ao caos que está sendo a intertemporada do , com a possível - e até provável - saída de Lionel Messi, um outro nome histórico também deve deixar o clube: trata-se do ídolo Luis Suárez, que não está nos planos da equipe para o futuro.

Com 198 gols em 283 partidas pelo Barça, o uruguaio, mesmo com 33 anos, ainda tem muita lenha para queimar: até nesta última temporada, onde sofreu com lesões e não conseguiu uma grande sequência como titular, marcou 21 gols no ano e foi o vice-artilheiro dos catalães no ano, atrás apenas de seu amigo Lionel Messi.

A diretoria do Barcelona, entretanto, liberou Suarez para ouvir propostas, já que o clube quer renovar seu elenco com atletas mais jovens, para se preparar para os anos pós-Messi... que devem chegar mais rápido que todos imaginavam.

🚨🗣️ GOAL



➡️ Suarez foi oferecido a . O clube italiano decidirá sobre ele nos próximos dias. pic.twitter.com/lkD063STPZ — Culés Brazil — 20/21 (@CulesBrazil) August 27, 2020

Assim, fica o questionamento: quem estaria interessado no uruguaio? Está claro que o jogador ainda pode ajudar muito em um time organizado, mas viria com um alto custo, além de aparentar estar caindo de produção. Um contrato longo, provavelmente o que o goleador gostaria, não seria muito interessante por esses fatores.

Com risco ou não, um dos maiores artilheiros das últimas décadas atrai atenção no mercado: o último interessado é a Juventus. Segundo apuração da Goal, o nome de Suárez foi oferecido ao clube italiano, que deseja contratar um centroavante com a eventual saída de Gonzalo Higuaín. A Velha Senhora estuda a possibilidade de fazer uma proposta.

Desta maneira, um dos grandes companheiros de Lionel Messi em sua carreira poderia se juntar à Cristiano Ronaldo, seu arquirrival. Outros times que estariam interessados seriam o Ajax, seu ex-clube, e o Inter Miami, da MLS. Também existe a especulação de que Messi e Suárez poderiam continuar jogando juntos, seja qual for o destino do argentino.