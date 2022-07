Focado na Copa, Neymar deixa possível saída do PSG em segundo plano

Craque está se dedicando nos treinos e prioridade é chegar bem no Mundial do Qatar

Com o mercado de transferências bem movimentado para os atacantes da seleção brasileira, o futuro de Neymar ainda gera expectativa. Segundo soube a GOAL, no entanto, o jogador está tranquilo, não tem pressa para sair do PSG, pelo menos não antes da Copa do Mundo, e o tema fica em segundo plano.

Neymar tem um objetivo claro: chegar bem fisicamente e com a cabeça boa no Mundial do Qatar. O atacante, apesar dos problemas no PSG, que não esconde que o brasileiro não é mais "inegociável", está focado. Ele tem sido um dos primeiros a chegar nos treinos e dos últimos a sair.

Recentemente, durante uma live com os fãs, o atacante revelou que treinou intensamente nas férias e mostrou muito otimismo para esta temporada.

"Esse ano todos chutes vão entrar: de falta, de fora da área, de cabeça. Tô com o sentimento bom. Tô confiante. Treinei muito nessas férias".

A chegada do novo técnico, Christophe Galtier, também deu uma amenizada no clima no PSG. O novo treinador fez questão de rasgar elogios ao camisa 10 da seleção brasileira e afirmou que conta com ele.

"Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Que treinador não gostaria dele em seu elenco? Eu estava falando em encontrar um equilíbrio, e tenho uma ideia muito precisa do que esperar de Neymar. Ainda não o conheci, vou ouvir o que ele vai dizer, mas obviamente quero que Neymar fique conosco".

Mais artigos abaixo

Recentemente, pessoas próximas a Neymar demonstraram preocupação de que o clima no PSG pudesse atrapalhar o brasileiro. Mas neste momento, o camisa 10 tem buscado se concentrar apenas nos seus objetivos.

A janela de transferências na Europa se encerra apenas no dia 1 de setembro, e uma transferência de Neymar neste momento é vista como muito difícil. Além do desejo do atacante, de ficar no PSG por já estar bem adaptado ao clube e a cidade, os valores que envolvem uma possível saída do atacante, poucos clubes podem pagar no mundo.