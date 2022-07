Por que a troca de treinador no PSG é boa notícia para Neymar

Em meio a possível saída do craque brasileiro, Christophe Galtier disse desejar contar com ele em seu elenco

O Paris Saint-Germain teve uma manhã movimentada nesta terça-feira (5). No mesmo dia do anúncio oficial da saída de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier já foi confirmado como novo treinador da equipe. E quem tem motivos para comemorar a mudança é Neymar, que pode ganhar mais uma chance na equipe.

Nos últimos dias, o futuro de Neymar tem sido um assunto bastante recorrente quando se fala de PSG. Isso porque, segundo a imprensa francesa, o clube estaria reavaliando a permanência do brasileiro na equipe, e ele poderia ser negociado ainda nesta janela de transferências, mesmo que seu atual contrato seja válido até junho de 2025.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Neymar, no entanto, deixou bastante claro que seu desejo era seguir no clube francês, onde ele atua desde 2017, quando os viu pagar 222 milhões de euros ao Barcelona por sua contratação, um valor que até hoje é recorde no mercado futebolístico. Sendo assim, a mudança no comando do PSG deve ser uma boa notícia para o brasileiro.

Isso porque, logo em sua primeira entrevista coletiva como novo treinador do PSG, Christophe Galtier confirmou que pretende contar com a presença de Neymar em seu elenco para a próxima temporada.

Mais artigos abaixo

"Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Que treinador não gostaria dele em seu elenco? Eu estava falando em encontrar um equilíbrio, e tenho uma ideia muito precisa do que esperar de Neymar. Ainda não o conheci, vou ouvir o que ele vai dizer, mas obviamente quero que Neymar fique conosco", disse Galtier em uma das primeiras falas como treinador do atual campeão francês.

O futuro do brasileiro deve ser definido nos próximos dias, durante a pré-temporada do PSG, que terá jogos amistosos pela frente. Com o aval do treinador, as chances de permanência aumentam para o brasileiro, que pode ser negociado com outro clube até 1º de setembro, quando é fechada a janela de transferências na Europa.

Neymar, junto com outros jogador do clube que estiveram com suas seleções, como Lionel Messi e Marquinhos, se reapresentou ao PSG justamente nesta terça-feira (5).