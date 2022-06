PSG x seleção: incerteza sobre futuro de Neymar gera preocupação antes da Copa do Mundo

Atacante sabe que clube francês deseja negociá-lo, mas não tem pressa por um novo destino

A imprensa francesa trouxe nesta semana que o PSG teria comunicado a Neymar que não contava mais com o atacante. Segundo soube a GOAL, o jogador não recebeu tal comunicado mas sabe que o clube francês está disposto a negociá-lo. Tema gera preocupação às vésperas da Copa do Mundo.

O PSG entende que Neymar não é mais uma peça indispensável e quer ouvir propostas pelo jogador. A ideia inicial é uma transferência em definitivo, mas um empréstimo não está descartado desde que o clube que se interesse assuma integralmente os salários do craque.

Este é, no momento, o maior empecilho, já que Neymar recebe um dos maiores salários do mundo e poucos clubes poderiam pagar. Além disso, o atacante acredita que, caso deixe Paris, um retorno ao Barcelona ou uma experiência na Premier League seriam as melhores opções. O clube catalão, no entanto, vive grave crise financeira e não tem condições hoje de fazer tal investimento.

Apesar do desconforto no PSG, segundo sabe a GOAL, Neymar não tem a menor pressa de sair e vai avaliar as possibilidades com calma. O camisa 10 está focado na Copa do Mundo e entende que, neste momento, uma mudança precisa ser muito analisada, especialmente se for para a Inglaterra, uma liga considerada mais forte e por isso a prioridade ainda é seguir na França.

Fontes ligadas ao atacante confessaram à reportagem que alguns clubes da Premier League fizeram consultas, mas não há nenhuma negociação aberta neste momento. O camisa 10 segue de férias e esteve presente com a família num evento num Rio de Janeiro, na última terça-feira (28).

Neymar com a namorada Bruna Biancardi e a irmã Rafaella na premiação Fui Clear 2022 @GoalBR pic.twitter.com/ll1POAQ9ct — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 29, 2022

O fato de estar adaptado à Paris e ao PSG pesa para o jogador que coloca a Copa do Mundo como prioridade. Por outro lado, pessoas próximas ao craque temem que o clima no clube possa atrapalhar a concentração do camisa 10 nos próximos meses.

Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2025, com opção de renovação por mais dois anos. Vale lembrar que, em 2019, o jogador fez de tudo para se transferir para o Barcelona, mas o PSG vetou. Agora, é o camisa 10 quem não pretende se esforçar para deixar o clube.