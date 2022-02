Fluminense x Portuguesa-RJ: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Fluminense e Portuguesa, do Rio de Janeiro, se enfrentam neste domingo (13), no Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, o Cariocão Play e FluTV, no streaming, e no canal do Casimiro Miguel, na Twitch.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Portuguesa-RJ DATA Domingo, 13 de fevereiro de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record, na TV aberta, e Cariocão Play e a FluTV, no streaming, e a Twitch do Casimiro Miguel, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (13), no Nilton Santos.

MAIS INFORMAÇÕES

O Flumienese chega para esta partida da 6ª rodada do Campeonato Carioca da melhor forma possível, ocupando a segunda posição, com 12 pontos conquistados. A equipe vem de três vitórias seguidas, sendo duas delas nos clássicos contra Flamengo e Botafogo.

Abel braga, técnico do Fluminense, analisou o desempenho da equipe no duelo contra o Botafogo: "Em dois tempos o Botafogo não teve domínio algum. A verdade é essa. Jogaram com bolas longas. Falei com o Enderson: "que time rápido você colocou". Buscando o contra-ataque e as jogadas aéreas em cima do Diego. Mas nós controlamos o jogo. A vitória de hoje foi muito boa. O segundo tempo foi acima do primeiro, que eu considero bom."

A Portuguesa, por sua vez, vem de uma derrota para o Vasco por 1 a 0. Mesmo assim, a equipe ocupa o quinto lugar, com sete pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 1 Fluminense Campeonato Carioca 6 de fevereiro de 2022 Fluminense 2 x 1 Botafogo Campeonato Carioca 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nova Iguaçu x Fluminense Campeonato Carioca 16 de fevereiro de 2022 21h35 (de Brasília) Fluminense x Volta Redonda Campeonato Carioca 19 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

PORTUGUESA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 1 x 0 Bangu Campeonato Carioca 6 de fevereiro de 2022 Vasco 1 x 0 Portuguesa Campeonato Carioca 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas