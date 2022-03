Fluminense x Botafogo: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar neste domingo (27) para Fluminense x Botafogo, clássico válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, a partir das 16h (do horário de Brasília), no Maracanã. Como venceu por 1 a 0 no primeiro duelo, o Tricolor pode perder por um gol de diferença para chegar à decisão contra o Flamengo.

Do outro lado, o Alvinegro entra em campo pressionado, precisando vencer por dois ou mais gols de vantagem para conquistar a classificação.

Com a divulgação da tabela de jogos da Copa Libertadores, a final do Carioca passou para quarta-feira (30), e sábado (2). Os horários ainda não foram confirmados pela FERJ.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Maracanã, o Fluminense pode ter os retornos de dois jogadores importantes para a decisão: Felipe Melo e Fred, recuperados de lesão.

Porém, o técnico Abel Braga não poderá contar com Luiz Henrique, com lesão no tornozelo.

Já o Botafogo tem problemas maiores para lidar. Além de reverter o placar, o técnico Lúcio Flávio não terá Matheus Nascimento e Gatito, defendendo suas respectivas seleções, além de Carli, Carlinhos e Diego Gonçalves, lesionados, e Diego Loureiro, que sentiu dores na coxa no primeiro jogo. Sem Loureiro, Douglas Borges assumirá a posição no gol.

Possível escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Nino, Manoel (Felipe Melo) e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Cris Silva; Jhon Arias, Willian Bigode e Germán Cano (Fred).

Possível escalação do Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Kanu, Jonathan Silva; Barreto (Breno), Kayque; Luiz Fernando, Chay, Rikelmi (Vinícius Lopes); Erison.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Luiz Henrique: lesionado

David Duarte, Samuel Xavier, Pineida: em transição física

BOTAFOGO:

Matheus Nascimento e Gatito: convocados

Carli, Carlinhos e Diego Gonçalves e Diego Loureiro: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Renato Moreira

Assistentes: Rodrigo Figueiredo e Thiago Henrique Neto

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Botafogo nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,83 no triunfo do Tricolor, $ 3,20 no empate e $ 4,00 caso o Alvinegro vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,25 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,61 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense e Botafogo será transmitido ao vivo pela Record (para Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins), na TV aberta, pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, pela Twitch (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTV), e pelo YouTube (Camisa 21), na internet, neste domingo (27). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.