Qual resultado classifica o Botafogo para a final do Carioca 2022?

Depois de bater o Vasco da Gama nos dois jogos semifinais, o Flamengo garantiu seu lugar na finalíssima do Campeonato Carioca de 2022 e só está na espera para conhecer o seu adversário, que sairá do clássico entre Botafogo e Fluminense.

No primeiro jogo, disputado no Estádio Nilton Santos, o Tricolor Carioca bateu o Alvinegro por 1 a 0 – gol de Jhon Arias – e, como teve campanha melhor ao longo do estadual, conta com uma vantagem importante para sacramentar sua classificação.

Segundo o regulamento, o Fluminense teria vantagem de avançar contra o Botafogo em caso de dois empates. Como venceu no jogo de ida, o time treinado por Abel Braga pode até mesmo ser derrotado por um gol de diferença que avança para enfrentar o Flamengo na final do Carioca.

Ou seja, o Botafogo, cuja torcida neste início de temporada tem passado mais tempo imaginando como vai ficar o time com os reforços contratados por John Textor, visando especialmente o Brasileirão, teria que conseguir uma vitória por dois gols de diferença para avançar à final estadual.

Com o técnico português Luís Castro já confirmado no Botafogo, caso o Alvinegro não consiga a classificação a tendência é pela realização de uma intertemporada, antes do Brasileirão, para o novo comandante conhecer seus comandados e começar a implementar seu modelo de futebol.

Fluminense e Botafogo se enfrentam às 16h deste domingo (27), no Maracanã. Nesta partida, Lúcio Flávio seguirá interinamente na área técnica botafoguense.