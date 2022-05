Em Volta Redonda, o Fluminense enfrenta o Athletico-PR neste sábado (14), às 21h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ocupando a parte debaixo da tabela, as equipes buscam um triunfo para se aproximarem dos primeiros colocados.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Fluminense continua com uma série de desfalques.

Desta forma, o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo a mesma equipe que venceu o Vila Nova, porém com Calegari na lateral-direita.

Já o Athletico-PR chega com boa parte de seus titulares descansados, após terem sido poupados no meio da semana, pela Copa do Brasil.

Terans é o desfalque do Furacão, devido a problemas particulares.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Calegari Nino, David Braz, Pineida; Wellington, André, Yago Felipe e Nathan; Luiz Henrique e Germán Cano.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Hugo Moura, Erick e Matheus Fernandes; Canobbio, Vitinho e Pablo.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Manoel, Felipe Melo, John Kennedy, Ganso e Samuel Xavier: departamento médico.

ATHLETICO-PR:

Terans: motivos particulares.

Thiago eheleno, Kawan, Léo Cittadini, Julimar, Rinaldo e Cirino: departamento médico.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense e Athletico-PR será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, na TV fechada, neste sábado.