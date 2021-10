Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (23), pela 28ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico carioca na área! Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado (23), no Maracanã, às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Flamengo DATA Sábado, 23 de outubro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves (SP)

Assistentes: Neuza Ines (SP) e Alex Ang (SP)

Quarto árbitro: Felipe da Silva (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Auxiliar VAR: Fabio Rogério Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho nos jogos decisivos que tem pela frente, o Flamengo se prepara para enfrentar o Fluminense neste sábado sem alguns de seus principais nomes.

Gabigol e Bruno Henrique, no departamento médico, são aguardados apenas para o confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, enquanto Arrascaeta e David Luiz, no confronto direto com o Atlético-MG, dia 30, pelo Brasileirão.

Além dos jogadores acima, o técnico Renato Gaúcho ainda não terá Filipe Luís, suspenso. Renê assume a posição.

Já o Fluminense, vindo de vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, terá quatro desfalques no clássico: Fred, Hudson, Ganso e Muriel, lesionados.

Assim, o técnico Marcão pode ter Marlon na lateral-esquerda, e Bobadilla como principal homem no ataque.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Diego), Andreas Pereira e Éverton Ribeiro (Vitinho); Michael e Pedro.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Marlon; Yago Felipe, André e John Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilla.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Fluminense Brasileirão 14 de outubro de 2021 Athletico-PR 0 x 1 Fluminense Brasileirão 17 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Fluminense Brasileirão 27 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Ceará x Fluminense Brasileirão 31 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 13 de outubro de 2021 Athletico-PR 2 x 2 Flamengo Brasileirão 20 de outubro de 2021

Próximas partidas