Quando David Luiz volta a jogar pelo Flamengo?

O zagueiro só disputou duas partidas com a camisa rubro-negra e se recupera de lesão

David Luiz mal jogou no Flamengo e já causou um bom impacto nos seus primeiros dois jogos, mas uma lesão muscular na coxa esquerda acabou freando a sua evolução com a camisa rubro-negra. O zagueiro, que chegou sem custos de transferências após passagem pelo Arsenal, ainda não completou os 90 minutos de uma partida.

A última partida de David Luiz pelo Flamengo foi contra o Barcelona de Guayaquil, pela semifinal da Libertadores. Desde então, o Rubro-Negro disputou seis partidas e não foi derrotado nenhuma vez: três vitórias e três empates. Ainda assim, a queda geral de desempenho do time treinado por Renato Gaúcho faz o torcedor flamenguista se questionar: quando David Luiz poderá voltar a jogar?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo noticiado pelo jornal O Globo, o defensor de 34 anos está próximo de completar a etapa de transição física. A expectativa é de que David Luiz seja integrado ao elenco principal já nos próximos dias para participar dos trabalhos coletivos. Enquanto se recupera da lesão, o zagueiro também trabalhou para aprimorar o ganho de massa muscular. Vale lembrar que, antes de chegar ao Flamengo, o defensor não jogava desde o último mês de maio.

Vivo na disputa dos títulos da Copa do Brasil, onde é semifinalista, e Libertadores, onde enfrenta o Palmeiras na decisão marcada para Montevidéu, o Flamengo também vê com grande importância a manutenção do título brasileiro. E visando o jogo decisivo com o líder Atlético-MG, marcado para 30 de outubro, David Luiz sonha com a possibilidade de estar apto para ajudar sua equipe.