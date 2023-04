Fluminense de Fernando Diniz supera números do time de 2012. Será que chega tão longe?

Se felicidade é um grande aliado da saúde, o melhor plano de saúde hoje para o torcedor tricolor é ver o time de Fernando Diniz em campo

O Fluminense é a grande sensação da temporada 2023 do futebol brasileiro. A equipe tricolor prova, a cada jogo (quase sempre muito bem jogado), que é candidata a todos os títulos que disputa neste ano. O time conta com boas peças e um artilheiro imparável como Germán Cano, mas é impossível não citar a marca do trabalho feito por Fernando Diniz nesta sua segunda passagem como técnico do clube.

Já tendo garantido um troféu para usar de escudo contra algumas críticas ao seu trabalho, um Carioca que ganhou importância maior pelo roteiro que teve na final contra o Flamengo, Diniz passou a ver seu nome ganhar força como opção para a seleção brasileira. Se vai ou não comandar a equipe canarinho, aí é outra história. Fato é que, hoje, o seu Fluminense apresenta números melhores até mesmo que os vistos na temporada 2012 do clube, uma campanha histórica marcada por título estadual e também de Brasileirão.

Aquele Fluminense de 2012 representou a melhor versão dentro de um período específico, entre 1999 e 2014, marcado por uma vitoriosa parceria com uma empresa de seguro de saúde. Naquela época, o Tricolor unia o peso de sua história com o status de potência esportiva. Quando o patrocínio saiu, ficaram as boas memórias do torcedor e a tradição que já era eterna. Em 2022 os resultados motivaram elogios em tom de surpresa. E agora em 2023 o desempenho de alto nível virou certeza absoluta. Futebol digno de uma potência esportiva.

Fluminense FC

Fluminense

O Fluminense de 2012 teve 67% de aproveitamento ao longo de 69 jogos. Marcou 114 gols e sofreu 61. A versão 2023 de Fernando Diniz tem aproveitamento de 77%, em 21 jogos na temporada, e média de gols melhor. Se considerarmos todo este segundo capítulo do Dinizismo tricolor, desde sua chegada em 2022, o aproveitamento continua superior (69.7%), assim como a média de bolas nas redes adversárias.

Fluminense em 2012: 67% de aproveitamento, média de 1,6 gols pró e 0,88 gols contra.

Fluminense 2022/23: 69,7% de aproveitamento, média de 2 gols pró e 0,87 sofridos.

Fluminense 2023: 77% de aproveitamento, média de 2,2 gols pró e 0,47 sofridos.

A questão é: será que o Fluminense de Fernando Diniz vai terminar a temporada tão bem quanto o histórico time de 2012? Enquanto a resposta não é dada, o favoritismo só vai crescendo em cada uma das competições. A equipe das Laranjeiras agora sonha com Libertadores, Brasileirão e acabou de confirmar sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Se felicidade é um grande aliado da saúde, o melhor plano de saúde hoje para o torcedor do Fluminense é ver o time de Fernando Diniz em campo.