Quantos gols Germán Cano marcou na carreira? Quantos títulos ele venceu?

O atacante argentino deixou seu nome escrito nas histórias de Independiente de Medellín, Vasco e, agora, Fluminense

Germán Cano foi o grande protagonista do Fluminense nesta temporada 2022. E segue a brilhar, empilhando gols como sempre, agora em 2023, sendo o goleador máximo da campanha do título do Tricolor na Libertadores com 13 gols marcados. Artilheiro do Brasileirão 2022 e do Brasil no ano passado, o argentino pode até não despertar tanto interesse em seu país natal, mas cada vez que entra em campo pelo Fluminense a quase certeza de que vai terminar balançando as redes e “fazer o L” move expectativas tricolores e temores nos adversários.

Ídolo no futebol colombiano e agora também no Brasil, Cano já comemorou títulos marcantes e alcançou recordes respeitáveis por diferentes clubes. Confira alguns deles abaixo!

Última atualização em 1 de fevereiro de 2024 às 23h14 (de Brasília)