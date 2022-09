Quais clubes Fernando Diniz já treinou? Quais foram seus melhores resultados?

Treinador que chama atenção por onde passa, por sua visão de futebol, Diniz vive sua segunda passagem pelo Fluminense

Fernando Diniz é um dos treinadores que mais divide opiniões no futebol brasileiro. Existem os entusiastas de seu trabalho, focado em posse de bola e saídas sustentadas desde o campo de defesa, mas existem também os críticos ferrenhos que acreditam que suas equipes passam por mais sustos do que necessário.

Agora em 2022, o treinador voltou ao Fluminense, onde já tinha história como técnico em 2019 (além de uma passagem como jogador, décadas atrás). E os resultados do Tricolor de Diniz nesta atual temporada chamam atenção positivamente.

O Fluminense caiu nas semifinais da Copa do Brasil para o Corinthians, mas segue com boa campanha dentro do Brasileirão.

Última atualização em 28 de setembro de 2022 às 19h (de Brasília).

Fluminense (2022)

De volta ao Fluminense para uma segunda passagem, agora em 2022 após herdar o time das mãos de Abel Braga, Fernando Diniz já comandou o Tricolor em 33 partidas nesta temporada. Conquistou 19 vitórias, além de oito empates e seis derrotas.

No Brasileirão o Tricolor faz bom papel e ocupa as primeiras posições do torneio, já tendo goleado Atlético-MG e Corinthians no meio do caminho. Daqui até o fim da temporada, a Série A agora é o único compromisso no calendário tricolor -- após a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil.

Somando todas as suas passagens como técnico do Fluminense, Fernando Diniz soma 76 jogos, com 37 vitórias, 19 empates e 20 derrotas considerando todas as competições.

Vasco (2021)

Diniz foi anunciado pelo Vasco em setembro de 2021, após a saída do técnico Lisca. Foram apenas 12 jogos pelo Cruz-maltino, com quatro vitórias, três empates, e cinco derrotas.

O técnico foi contratado pelo Vasco com a missão de levar o clube de volta para a elite do futebol brasileiro. Porém, o técnico não conseguiu melhorar o desempenho da equipe, e acabou demitido após duas goleadas sofridas contra Botafogo e Vitória na reta final da competição, que acabaram com as chances de acesso do Vasco.

Posição na Série B 2021: quando deixou o Vasco, o time estava em 9º. Santos (2021)

Diniz foi anunciado pelo Peixe em maio de 2021, para ocupar a vaga deixada pelo argentino Ariel Holan. Em 27 jogos foram 10 vitórias, sete empates e 10 derrotas. No total foram 29 gols pró e 29 gols contra.

O treinador assumiu o comando do Peixe na terceira rodada do Brasileirão e deixou o Santos em 15º.

Além do Brasileirão, o Santos de Diniz foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana e caiu na mesma fase na Copa do Brasil.

Posição no Brasileirão 2021: quando deixou o Santos, o time estava em 15º

Eliminado nas quartas de final da Sul-Americana 2021

Eliminado nas uqartas de final da Copa do Brasil 2021

São Paulo (2019-2021)

Depois que ganhou destaque no cenário nacional, o São Paulo foi o clube pelo qual Fernando Diniz mais disputou jogos. E os seus altos foram tão intensos quanto os baixos.

Foram 75 jogos no total, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Um total de 117 gols pró e 86 contra. No Brasileirão, sua média de posse de bola foi de: 58.36%.

A passagem de Diniz ficou marcada por uma campanha no Brasileirão de 2020 que aproximou muito o Tricolor do título, mas na reta final a equipe despencou vertiginosamente e ficou sem o troféu. Diniz também viveu polêmicas, como as duras palavras direcionadas por ele para Tchê Tchê, e eliminações traumáticas – especialmente contra o Mirassol, no Campeonato Paulista.

Sem clima para seguir no Morumbi após a queda vertiginosa de desempenho no Brasileirão, Diniz foi demitido em fevereiro de 2021.

Posição no Brasileirão 2020: deixou o time na quarta posição

Semifinal da Copa do Brasil 2020

Caiu na segunda fase preliminar da Copa Sul-Americana 2020

Eliminado na fase de grupos da Libertadores 2020

Eliminado nas quartas de final do Paulista 2020 para o Mirassol

Posição no Brasileirão 2019: 6º

Fluminense (2019)

Em 2019 Fernando Diniz assumiu o comando do Fluminense, que seguiu a tônica de seu trabalho até o momento: um início promissor, com jogadas que chegaram a encantar torcedores... mas que acabou sendo seguido por queda de rendimento em determinado momento.

Diniz comandou o Tricolor Carioca em 43 jogos naquela sua primeira passagem, vencendo 18, empatando 11 e perdendo 14. Foram 71 gols marcados e 45 sofridos. A média de posse de bola do Flu no Brasileirão, sob o comando de Diniz, foi de 61%.

Campeonato Carioca 2019: eliminado pelo Flamengo na semifinal

Copa Sul-Americana 2019: comandou o time até as oitavas de final

Copa do Brasil 2019: eliminado nas oitavas de final

Brasileirão 2019: deixou o Fluminense na 18ª posição

Athletico-PR (2018)

Foi na Arena da Baixada que Fernando Diniz teve sua primeira grande oportunidade como técnico de um time de primeira divisão do nosso futebol.

O início foi promissor, mas com queda acentuada em seus últimos momentos. No total, Diniz comandou o Furacão em 21 jogos, vencendo cinco, empatando sete perdendo outros nove. Foram 25 gols marcados e 27 sofridos. A média de posse de bola no Brasileirão foi de 60.8%.

Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil

Posição no Brasileirão no momento de sua saída: 19º

O Athletico-PR acabou sendo campeão da Copa Sul-Americana naquela temporada 2018, mas Diniz comandou o time em apenas dois jogos daquela campanha.

Audax e outros clubes

O primeiro grande trabalho de Fernando Diniz, que o colocou nos holofotes do futebol brasileiro, foi no Osasco Audax. Em 2016, o time de Diniz demonstrou um futebol que gerou grandes elogios e avançou até a grande final do Paulistão, onde foi derrotado pelo Santos. No ano seguinte, contudo, a equipe não conseguiu repetir o bom desempenho e acabou rebaixado no estadual.

Além do Audax, Fernando Diniz também teve passagens anteriores pelos seguintes clubes: Paraná, Guaratinguetá, Atlético Sorocaba, Botafogo de Ribeirão Preto, Paulista e Votoraty.