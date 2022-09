Fluminense 4 x 0 Juventude: Cano iguala Fred e sonha com título no Brasileirão 2022

O argentino voltou ao topo da artilharia e falou em “luta até o final” pelo troféu da Série A

O Fluminense mostrou muito bem a diferença que existe entre um time que sonha com título no Brasileirão em relação ao lanterna do campeonato. Dentro do Maracanã, a equipe treinada por Fernando Diniz passou por cima do Juventude em duelo válido pela 28ª rodada da Série A. A vitória por 4 a 0 coloca o Tricolor Carioca na vice-liderança – posição que o Inter ainda pode recuperar nesta quarta (28) caso vença o Red Bull Bragantino. A diferença para o líder Palmeiras, que ainda joga na rodada, volta a ser de oito pontos.

Em um Rio de Janeiro menos quente que o habitual, com temperatura chuvosa, o Fluminense demorou para entrar no jogo. Mas quem tem Germán Cano costuma ter gol. E foi o que aconteceu aos 19’ do primeiro tempo, com o argentino finalizando e contando ainda com um desvio do adversário para abrir a contagem. Foi um gol importante neste 2022 de Germán Cano por inúmeras razões.

O gol marcado contra o Juventude recolocou o argentino na artilharia isolada do Brasileirão, mas foi ainda mais significativo: considerando todo o ano de 2022, Cano chegou a 34 tentos e igualou a temporada mais goleadora de Fred (2011), ídolo tricolor que se aposentou neste ano. Depois que o Fluminense abriu o placar, a partida ficou encaminhada. O Juventude sentiu o golpe e, ainda no primeiro tempo, Samuel Xavier ampliou.

Jhon Arias, que já havia dado a assistência para o segundo tento, fez o terceiro logo após o intervalo e Michel Araújo transformou a vitória em goleada nos minutos finais. O resultado levou o Fluminense a 51 pontos. Ainda é relativamente longe do Palmeiras? Sem dúvidas, mas os tricolores não escondem: sonham com o título. No lado oposto da tabela, o Juventude segue com 19 pontos na última posição.

As palavras de Cano após a vitória

“É um orgulho muito grande. A gente trabalha cada dia mais para conseguir deixar um legado importante aqui no Fluminense”, disse ao microfone do Premiere FC. Perguntado sobre as chances de título, o artilheiro mostrou esperança: “Vamos brigar até o final. A gente está preparado, estamos jogando cada vez mais. Vamos brigar até o final”.

Os próximos jogos do Fluminense no Brasileirão