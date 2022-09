Brasileirão Série A: Os artilheiros e garçons da temporada 2022

Veja quem são os líderes em gols marcados e assistências em mais uma emocionante edição do Campeonato Brasileiro!

O Brasileirão Série A já está na segunda metade da edição de 2022. As 20 equipes focam suas atenções no campeonato nacional e lidam com a intensa sequência de jogos, na qual os goleadores e os especialistas em assistências (também conhecidos por 'garçons') são fundamentais para uma boa campanha na temporada, de olho na classificação à Libertadores e, principalmente, no título desta edição.

Depois de Hulk, do Atlético-MG, em 2021, quem vai liderar a artilharia esta temporada? E quem vai superar Gustavo Scarpa, do Palmeiras, líder absoluto em assistências na elite do futebol brasileiro? Confira como está a artilharia na edição 2022 e também como as duas listas terminaram na temporada de 2021.

Artilharia - Campeonato Brasileiro 2022

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Germán Cano Fluminense 15 27 =1 Pedro Raul Goiás 15 25 3 Bissoli Avaí 13 25 =3 Jonathan Calleri São Paulo 12 26 5 Stiven Mendoza Ceará 9 23 =5 Hulk Atlético-MG 9 21 =5 Marcos Leonardo Santos 9 24 =5 Rony Palmeiras 9 23 =5 David Terans Athletico-PR 9 21 10 Gabigol Flamengo 8 24 =10 Luciano São Paulo 8 22 12 Alemão Internacional 7 24 =12 Erison Botafogo 7 20 =12 Gustavo Gómez Palmeiras 7 21 =12 Léo Gamalho Coritiba 7 19 =12 Pedro Flamengo 7 21 =12 Luan Cândido Red Bull Bragantino 7 22

VEJA TAMBÉM: a tabela de classificação do Brasileirão 2022

Passes para gols - Campeonato Brasileiro 2022

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 De Arrascaeta Flamengo 8 21 2 Gustavo Scarpa Palmeiras 6 25 3 Dudu Palmeiras 5 27 =3 Jhon Arias Fluminense 5 22 =3 Artur Red Bull Bragantino 5 23 =3 Nacho Fernandez Atlético-MG 5 24 =3 Carlos de Pena Internacional 5 23 =3 Reinaldo São Paulo 5 18 9 Igor Paixão Coritiba 4 18 =9 Wellington São Paulo 4 22 =9 Angelo Santos 4 16 =9 Marinho Flamengo 4 17 =9 Everton Ribeiro Flamengo 4 26 =9 Dadá Belmonte Goiás 4 24 =9 PH Ganso Fluminense 4 23 =9 Marcos Rocha Palmeiras 4 18 =9 Alemão Internacional 4 24 =9 Airton Atlético-GO 4 24

*Atualizada em: 25 de setembro de 2022, às 22h01 (de Brasília)

Brasileirão 2021: Quem foi o artilheiro?

Getty Images

Desde que desembarcou no Brasil e vestiu a camisa do Atlético-MG, Hulk assumiu a liderança e se tornou o principal goleador da equipe. No último Brasileirão, o atacante marcou 19 gols em 35 jogos disputados, e ultrapassou a marca de Gabigol em 2020, quando o atacante rubro-negro balançou as redes em 18 oportunidades.

Brasileirão 2021: Quem foi o líder em assistências?

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Por outro lado, Gustavo Scarpa foi líder de assistências com 15 passes para gol, em 38 jogos disputados no Brasileirão.

Outras estatísticas - Campeonato Brasileiro 2022

PASSES PARA FINALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO COMPLETA - CAMPEONATO BRASILEIRO 2022

CLASSIFICAÇÃO POR RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO 2022

