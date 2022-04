Flamengo x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar nesta domingo (17) para Flamengo x São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Maracanã. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, cinco meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Rubro-Negro goleou por 4 a 0.

Em busca da primeira vitória no torneio nacional após o empate com o Atlético-GO por 1 a 1 na rodada de estreia, o Flamengo chega embalado depois de vencer o Talleres no meio da semana por 3 a 1 na Libertadores.

Do outro lado, o Tricolor goleou o Athletico-PR por 4 a 0 na primeira rodada do Brasileiro.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Maracanã, o Flamengo terá novamente mais uma escalação diferente. O técnico Paulo Sousa não poderá contar com Matheuzinho, lesionado, e Bruno Henrique com problema no joelho. Rodinei e Lázaro são os mais cotados entre os titulares.

Já o São Paulo, sob o comando do técnico Rogério Ceni, terá todos os atletas à disposição. Assim, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, recuperados de lesões, podem aparecer entre os titulares.

"São jogos pesados, entre tantos times na Copa do Brasil pegamos um time competitivo. Flamengo no Rio dispensa comentários, o próprio Red Bull na sua casa também. Temos três jogos difíceis e vamos ter que ver quem vamos utilizar", afirmou o treinador.

011 ✈️ 021



As imagens do sábado do Tricolor: treino em São Paulo e voo para o Rio de Janeiro!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/5z74i3Agkb — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 16, 2022

Possível escalação do Flamengo: Santos, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego, Léo e Wellington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara (Igor Gomes) e Alisson; Eder e Calleri.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Vitinho, Gustavo Henrique e Matheuzinho: lesionados

Rodrigo Caio e Pablo: aprimoramento físico

SÃO PAULO:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva e Michael Stanislau - RS

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha - RJ

VAR: Wagner Reway - PB

Auxiliar VAR: Cleriston Clay Barreto - SE

MELHORES APOSTAS E DICAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Flamengo e São Paulo será transmitido ao vivo pela Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (17). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.