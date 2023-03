Flamengo x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Carioca

Clássico dos Milhões será disputado nesta segunda-feira (13), pelo jogo de ida da semi do Cariocão; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Vasco se enfrentam na noite desta segunda-feira (13), às 21h10 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A volta está marcada para o próximo dia 19, às 16h. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Vice-campeão da Taça Guanabara, o Vasco joga pelo empate para avançar à final do Cariocão. Na primeira fase, a equipe somou 23 pontos (sete vitórias, dois empates e duas derrotas), dois a menos que o líder e campeão Fluminense.

"Hoje tenho certeza que eles (Flamengo) têm muito mais respeito por nós do que no início da temporada", afirmou Barbieri.

Do outro lado, o Flamengo terminou em terceiro, também com 23 pontos (porém, com um gol a menos no saldo de gols). Agora, a equipe entra em campo pressionada pelos resultados nos primeiros meses. Depois da queda no Mundial ainda na semifinal, perdeu as finais da Recopa e da Supercopa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Maurício Barbieri pode repetir a equipe que venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 na penúltima rodada do Cariocão, enquanto Vítor Pereira segue com uma série de desfalques: Filipe Luís, Erick Pulgar, Victor Hugo e Bruno Henrique.

Até o momento, Vasco e Flamengo já se enfrentaram em 397 oportunidades. Foram 154 vitórias do Rubro-Negro, contra 132 do Cruz-maltino, além de 111 empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Cariocão 2023, o Vasco venceu por 1 a 0, com golaço de Pumita.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira; Varela (Matheuzinho), Gerson, Vidal e Ayrton Lucas; Everton Ribeiro (Pedro), Arrascaeta e Gabi. Técnico: Vítor Pereira.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques

Flamengo

Filipe Luís, Erick Pulgar, Victor Hugo e Bruno Henrique estão fora do clássico.

Vasco

Gabriel Dias e Riquelme seguem no departamento médico.

Quando é?