Flamengo x Vasco: quem venceu mais vezes o Clássico dos Milhões?

Com mais de 380 duelos na história, último confronto terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0 pela semifinal do Campeonato Carioca de 2022

Flamengo e Vasco da Gama protagonizam um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Depois de um período de empates consecutivos, os últimos anos foram marcados pela supremacia dos Rubro-Negros, que têm um retrospecto de muitas vitórias de 2019 até hoje. Agora, os rivais se enfrentam pela primeira vez em 2023 no próximo domingo (5), a partir das 18h10, no Maracanã, em novo duelo válido pelo Estadual do Rio de Janeiro.

Os capítulos mais recentes do clássico aconteceram pelo Cariocão de 2022: o Fla venceu tanto na fase de classificação como nos dois jogos das semifinais daquela edição, ambos por 1 a 0. Com a volta dos Cruzmaltinos à Série A do Brasileirão, já há a certeza de mais embates entre os gigantes do Rio em 2023.

Pensando nisso, a GOAL preparou um raio-x completo do Clássico dos Milhões. Confira abaixo!

Quem venceu mais na história?

Reprodução

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 396 vezes, com 154 vitórias do Flamengo contra 131 do Vasco, além de 111 empates. O Rubro-Negro já balançou as redes 537 vezes, enquanto o Cruz-maltino comemorou 509 tentos.

Quem ganhou mais pelo Carioca?

São 242 jogos entre as duas equipes na história somente pelo Campeonato Carioca, com 96 vitórias rubro-negras, 78 cruz-maltinas e 68 empates.

Quem ganhou mais pelo Brasileirão?

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Levando em conta apenas os jogos pelo Brasileirão (considerando a unificação dos torneios), há mais equilíbrio: o Flamengo venceu o Vasco 23 vezes contra 19 dos Cruzmaltinos, e foram registrados ainda outros 23 empates.

Como foi o último Flamengo x Vasco?

Em duelo válido pela semifinal do Campeonato Carioca de 2022, o Flamengo confirmou a classificação à final com um 1 a 0 após gol marcado por Willian Arão. O Rubro-Negro já vencera o duelo de ida com o Vasco pelo mesmo placar, com Gabigol sendo o autor do único gol.