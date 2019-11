Flamengo tem média de torcida maior às de Juventus e PSG; veja

Um dos grandes destaques do Rubro-Negro em 2019 está fora dos gramados

A torcida do tem sido um show à parte nos jogos de 2019, e em meio aos resultados expressivos que a equipe comandada por Jorge Jesus, líder do Brasileirão e finalista da Libertadores, vai acumulando, a média de público chegou até mesmo a bater uma das marcas estipuladas na década de 80.

Mas não é apenas dentro do que os números de público pagante do impressiona. Na verdade, até mesmo na comparação com alguns dos clubes mais importantes da Europa o Flamengo mostra a sua força de atrair público.

Hoje, a média de público rubro-negro é de 51.510 por jogo. Ainda é inferior aos números que clubes como (74.498), (59.889), (75.600), (60.564), (56.074), (58.789), (54.667), (80.841), (75.000) e tantos outros tiveram na última temporada. Entretanto, também é mais do que potências como (39.244) e (46.911).

É isso mesmo: o Flamengo de Gabigol, Bruno Henrique e tantos outros leva mais gente ao estádio do que os times de Cristiano Ronaldo e Neymar.