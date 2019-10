Torcida do Flamengo supera marca vista na era Zico: confira as médias

O Flamengo de 2019 agora pode superar marcas de público históricas da Era Zico, além de alavancar a edição do Brasileirão

Cada vez mais, torcedores do tem mais motivos para abrirem sorrisos de orelha a orelha. O clube líder do Brasileirão e hoje nas semi-finais da Libertadores teve mais uma grande notícia. Antes de explicar, vamos voltar um pouco no tempo. Certa vez, em uma escavação arqueológica, exploradores encontraram um antigo manuscrito que contava uma frase de um sábio. Dizia o ancião: “todos os clubes brasileiros estão sempre em crise, mas as vezes eles não percebem.” Os arqueólogos, obviamente rubro-negros, pensaram para si: o velho sábio não conhecia o Flamengo de Jorge Jesus.

A frase do ancião era verdade. Basta uma derrota ou uma sequência ruim e problemas antes ocultos vem à tona, ou um treinador pode cair. A queda de Odair Hellmann ou a crise no Cruzeiro nos mostram isso de forma muito evidente. No entanto, o Flamengo de Jesus parece de certa forma imune a esse problema.

Situações que parecem problemas só servem para mostrar mais virtudes da equipe carioca. Por exemplo, a ida de Gabigol à Seleção levou Vitinho a uma posição inesperada de titular, e o ponta conseguiu realizar grande partida e se mostrou uma excelente opção de banco de reservas. Até mesmo jogadores questionados pela torcida num momento anterior como Willian Arão e Renê estão evoluindo e cada vez mais dando conta do recado. Agora, a boa nova é que o Flamengo de 2019 parece estar próximo de bater uma marca histórica da “era Zico”.

Trata-se de uma marca de média de público. Em 1987, anos dourados da história flamenguista, o time que contava com Zico, Andrade e Renato Gaúcho, entre outros vários nomes, levou cerca de 47 mil pessoas por jogo ao Maracanã, que na época tinha mais de 100 mil lugares. Hoje, mesmo com o “New Maracanã”, com menos lugares, o Flamengo está levando quase 57 mil pessoas por partida. Esta marca é a quarta maior média de público da história do Flamengo no Campeonato Brasileiro, atrás dos anos de 1980, 1982 e 1983.

Olha quem chegou... Atualizadinha! Vocês pediram, ela veio! 🇧🇷 pic.twitter.com/h6HQmbaoq4 — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) October 11, 2019

Os 57 mil de média do clube carioca quebrariam a marca de maior média de uma equipe no Brasileirão da era pontos corridos. Não só isso. Se fosse qualquer outro clube que levasse esse número ao seu estádio, seria disparadamente o maior número de sua história. O único clube que chega perto deste número é o em 1977, com aproximadamente 55 mil.

Os bons públicos do Flamengo, além de outros clubes como , , , e também ajudando a alavancar a média geral de público do Campeonato Brasileiro. A edição de 2019, com cerca de 21 mil por jogo, só perde hoje para 1983, que teve quase 23 mil.