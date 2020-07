Flamengo procura Domènec Torrent para abrir negociações com o treinador

Pela primeira vez desde que chegaram à Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel vão falar de valores, tempo de contrato e comissão técnica com o técnico

Já era madrugada na Catalunha quando Domènec Torrent atendeu o celular, era ninguém menos que Bruno Spindel indicando que gostaria de ter uma nova conversa com o treinador espanhol nesta terça-feira (28). Agora, a ideia é discutir valores, condições de contrato e a comissão técnica do comandante.

O conversou com cerca de quatro a cinco treinadores, nenhum deles ouviu sequer uma proposta do . Muito pelo contrário, fora Braz e Spindel quem escutaram mais. Com Domènec, por exemplo, o papo durou três horas o espanhol explicou como vê o futebol, como gosta que joguem suas equipes, um pouco do seu tempo com Pep Guardiola entre outros assuntos.

O segundo contato com Domenec deve acontecer amanhã. Expectativa é de que falem sobre números. #Flamengo — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 28, 2020

A vontade de dirigir o Flamengo foi considerado um fator decisivo na hora de avançar as conversas, além, claro, de ter o perfil que se encaixa no que busca a diretoria. O processo está dentro do prazo estipulado por Bruno Spindel, que garantiu que a dupla ficaria cerca de uma semana na Europa e dificilmente voltaria sem um treinador.

Caso acerte com o Flamengo, Domènec Torrent deve trazer consigo o assistente Jordi Guerrero e o analista Jordi Gris, o comandante também tem uma preparador físico em sua equipe que, com problemas pessoais, deve ficar fora do time.