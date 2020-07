Flamengo ouve recusa de Carvalhal e segue na busca pelo novo treinador

Sem oficializar uma proposta, Rubro-Negro ouviu que o português não deseja vir para o futebol brasileiro no momento

Há cinco dias na Europa, o segue em busca de um novo treinador, mas já tem uma baixa considerável no seu leque de opções. Trata-se do português Carlos Carvalhal. Visto com bons olhos pela cúpula do futebol, ele comunicou aos dirigentes, em reunião realizada nesta segunda-feira (27), que prefere seguir em - e deve ser anunciado nas próximas horas pelo Braga.

Carvalhal não chegou a receber uma proposta do Flamengo, assim como nenhum outro treinador até o momento. O , representado pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel, segue exatamente o que havia sido planejado: primeiro, uma rodada de bate papo com cerca de cinco treinadores que interessam, sem falar de valores ou apresentando propostas oficiais.

Assim foi feito com Domènec Torrent, Fernando Hierro e o próprio Carlos Carvalhal. O Flamengo ouviu mais do que falou. Os comandantes falaram sobre como são, como gostam que suas equipes joguem, o que precisam para fazer um bom trabalho e também responderam sobre como se sentiriam assumindo um compromisso no por um ano e meio.



(Foto: Getty Images)

Apesar de conduzir tudo como se fosse uma entrevista de emprego, não é em todo o caso que o maior interessado é o treinador, como foi com Carvalhal. O nome era um dos favoritos da diretoria, não só pelo estilo de jogo mas pela experiência. A cúpula do futebol tenta minimizar os erros e, num primeiro momento, mira nomes com mais bagagem. No entanto, o português pulou fora e não quis seguir o processo.

O diário do Flamengo na Europa

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor Bruno Spindel estão na Europa desde o dia 23 de julho, quando desembarcaram em Lisboa para conversar com alguns treinadores.

No dia seguinte, Braz e Spindel já haviam tido um primeiro encontro com Carlos Carvalhal, técnico português do Rio Ave.

Outro nome na agenda dos flamenguistas foi o de Leonardo Jardim. Numa primeira conversa por videochamada, o português que foi campeão francês treinando o avisou que não pretendia deixar a Europa, mas decidiu ouvir melhor o projeto do Flamengo.

No dia 25, sábado, Braz e Spindel se reuniram com Domènec Torrent em Madri, na . A conversa com o espanhol durou cerca de três horas e o ex-auxiliar de Pep Guardiola saiu com muitas dúvidas, aguardando uma segunda chamada caso o namoro entre as partes esquente.

No domingo, a dupla almoçou em Madri com Fernando Hierro, que foi oferecido ao Flamengo. No entanto, a cúpula do futebol rubro-negro encarou a reunião como formalidade e oportunidade de estreitar laços. O ex-comandante da seleção espanhola não se encaixa muito no perfil hoje procurado pelo time da Gávea.

Os dirigentes do Flamengo querem evitar uma "novela" e planejam ter um novo treinador pelo menos até quinta-feira. A ideia é que o escolhido tenha alguns dias de trabalho com o grupo antes da estreia no Campeonato Brasileiro, diante do , no dia 9 de agosto, no Maracanã.