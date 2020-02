Flamengo na Recopa: Arão é expulso e memes o comparam a Anderson Silva

O volante foi expulso ainda no primeiro tempo da partida contra o Independiente Del Valle

O Flamengo saiu na frente do Independiente Del Valle com gol de Gabigol, nesta quarta-feira (26), dentro do Maracanã, no duelo de volta pela . Entretanto, logo depois os torcedores rubro-negros tiveram motivos para preocupação.

Quer ver a Recopa Sul-Americana ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Isso porque o volante Willian Arão foi expulso depois de ter acertado o pé no peito de um adversário. O cartão vermelho foi confirmado apenas pelo VAR e revoltou o meio-campista, que deixou o gramado do Maracanã chorando - no final das contas, mesmo assim o Flamengo venceu por 3 a 0.

Mais times

Nas redes sociais, contudo, a grande maioria dos torcedores concordou com a expulsão e houve quem até comparasse o chute de Arão com um dado por Anderson Silva, grande ícone do MMA. Veja as reações abaixo!

Achei injusta a expulsão de Arão.



Quando Anderson Silva acertou uma assim no Vitor Belfort o juiz não deu nem falta. pic.twitter.com/UYo6yXZAF7 — Olé do (@Oledobrasil) February 27, 2020

Podemos criticar a forma seletiva que o VAR trabalha (nos roubaram fortemente no ), mas o lance do Arão é pra vermelho em qualquer lugar do mundo — Rafael Dryzinho ᕦ(ツ)ᕤ (@Dryzinho_praero) February 27, 2020

O lance que resultou na expulsão do Arão. pic.twitter.com/e10mcp6i8G — Mundo da Bola (@mundodabola) February 27, 2020

vai ter q jogar q nem jogava no tempo do Abel onde o Arão era um jogador a menos mesmo em campo — BI DA AMÉRICA E HEPTA CAMPEÃO (@PoetasFla) February 27, 2020