Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Copa do Brasil

Decisão será disputada nesta quarta-feira (19), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de empatarem sem gols em São Paulo, Flamengo e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil no Maracanã, nesta quarta-feira (19), às 21h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Após vencer o Atlético-MG por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão com time reserva, o Flamengo tem apenas uma preocupação para a final: Arrascaeta, que vem tratando de uma pubalgia.

"Com relação ao Arrascaeta ele vai estar muito bem, ainda melhor que no jogo anterior. Trabalho é grande e acredito que vai estar na melhor condição para nos ajudar.", afirmou o técnico Dorival Júnior.

Sem João Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Arturo Vidal será o titular.

Do outro lado, o Corinthians, que não vence fora de casa há três meses - a última vitória foi contra o Atlético-MG -, deve ter em campo a mesma equipe do primeiro jogo.

"Nós, nesse momento, não vamos ao Maracanã com a intenção de só se defender e ficar lá trás fechado como fomos na Bombonera. O momento não é igual. Vamos lá para discutir o jogo e tentar ganhar a Copa do Brasil", afirmou Vitor Pereira.

O vencedor do jogo de volta leva o título e conquista o tetracampeonato na Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a final será definida nos pênaltis.

Em 146 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 61 vitórias, contra 54 do Corinthians, além de 31 empates. No último confronto, válido pelas quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro eliminou o Timão por 4 a 0 no placar agregado.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Escalação do provável CORINTHIANS: Cassio; Fagner, Balbuena, Gil, Fabio Santos, Du Queiroz; Fausto Vera, Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto.

Desfalques

Flamengo

João Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados, estão fora da final.

Corinthians

Timão conta com todos os jogadores à disposição.

A campanha do Flamengo na Copa do Brasil 2022

Altos 1 x 2 Flamengo - 1 de maio de 2022

Flamengo 2 x 0 Altos - 11 de maio de 2022

Atlético-MG 2 x 1 Flamengo - 22 de junho de 2022

Flamengo 2 x 0 Atlético-MG - 13 de julho de 2022

Flamengo 0 x 0 Athletico-PR - 27 de julho de 2022

Athletico-PR 0 x 1 Flamengo - 17 de agosto de 2022

São Paulo 1 x 3 Flamengo - 24 de agosto de 2022

Flamengo 1 x 0 São Paulo - 14 de setembro de 2022

Corinthians 0 x 0 Flamengo - 12 de outubro de 2022

A campanha do Corinthians na Copa do Brasil 2022

Portuguesa-RJ 1 x 1 Corinthians - 20 de abril de 2022

Corinthians 2 x 0 Portuguesa-RJ - 11 de maio de 2022

Corinthians 4 x 0 Santos - 22 de junho de 2022

Santos 1 x 0 Corinthians - 13 de julho de 2022

Atlético-GO 2 x 0 Corinthians - 27 de julho de 2022

Corinthians 4 x 1 Atlético-GO - 17 de agosto de 2022

Fluminense 2 x 2 Corinthians - 24 de agosto de 2022

Corinthians 3 x 0 Fluminense - 15 de setembro de 2022

Corinthians 0 x 0 Flamengo - 12 de outubro de 2022

Quando é?

Getty Images

• Data: quarta-feira, 19 de outubro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: WILTON PEREIRA SAMPAIO (árbitro), BRUNO RAPHAEL e BRUNO BOSCHILIA (assistentes), ANDRÉ LUIZ DE FREITAS (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)