Copa do Brasil 2022 no Amazon Prime Video: quais jogos vão passar, como assistir e mais

A plataforma transmite 37 partidas desde a primeira fase do torneio, sem custos adicionais para assinantes

A Copa do Brasil 2022 chegou em suas finais. Agora restaram apenas dois concorrentes a um dos maiores títulos do futebol brasileiro! Para esta temporada, uma das competições mais desejadas pelos clubes do Brasil está sendo transmitida também pelo streaming da Amazon Prime Video, contanto com a narração do jornalista Thiago Leifert e os comentários de Casimiro Miguel, além da participação de ídolos dos times envolvidos nas partidas.

A Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição, sublicenciou a competição para a plataforma de streaming. O Prime Video, por sua vez, transmite os duelos da Copa do Brasil sem custos adicionais para assinantes do serviço de streaming de filmes e séries: basta ser um usuário cadastrado na plataforma para ter acesso ao melhor do futebol brasileiro.

A ideia da plataforma é diversificar ainda mais o conteúdo para os assinantes. Vale lembrar que o streaming já transmitia jogos do Campeonato Brasileiro, ainda que, para isso, era preciso assinar o Prime Video Channels.

“A Copa do Brasil 2022 é um marco para o Prime Video, tornando-se o primeiro evento de futebol ao vivo que a empresa vai transmitir exclusivamente no país. Este é um passo muito importante para expandir e diversificar o conteúdo oferecido aos membros Prime”, explicou João Ferraz de Mesquita, gerente do Prime Video Brasil, à época do anúncio.

Veja como acessar os jogos da Copa do Brasil no Prime Video, bem como a programação dos próximos jogos exibidos pelo streaming.

Como assistir aos jogos da Copa do Brasil no Amazon Prime Video?

Getty Images

Para acompanhar a transmissão dos jogos da Copa do Brasil é preciso seguir alguns passos simples (se você já for assinante da Amazon Prime Video, vá direto para o passo 5:

Crie sua conta da Amazon no site oficial da empresa, clicando AQUI. (pule para o passo 2 se você já tiver conta na Amazon) Logue em sua conta da Amazon. Comece seu teste gratuito de 30 dias do Amazon Prime Video - o serviço é renovado automaticamente ao fim do período de teste, por R$ 14,90 por mês, mas pode ser cancelado a qualquer momento. Preencha suas informações no formulário. Vá para o site oficial do Prime Video e faça seu login. Aproveite o conteúdo da Copa do Brasil no Amazon Prime Video.

Quais jogos serão transmitidos pelo Amazon Prime Video?

Na Copa do Brasil, a plataforma de streaming transmite 37 partidas da competição, é claro, sem custos adicionais. Além disso, o Prime Video já transmitiu, com exclusividade, 30 confrontos da primeira fase até os duelos das quartas de final.

A partir das semifinais, o Prime Video passou a dividir a transmissão dos jogos com o Grupo Globo e seus canais (TV Globo, SporTV e Premiere).

JOGO DATA HORÁRIO FASE Corinthians x Flamengo 12 de outubro de 2022 21h45 Final (Ida)

*Todos os horários no fuso horário de Brasília (GMT-3)