Flamengo x Corinthians: Quem venceu mais vezes o Clássico do Povo?

Fla 'devolve' eliminação na Copa do Brasil contra o Timão em 2019 e passa à frente no retrospecto geral do confronto

Menos de um ano após ver a classificação à final da Copa do ficar nas mãos do , o conseguiu sua 'vingança' em 2019, ficando com a vaga na próxima fase com duas vitórias sobre o rival regional - e, de cara, ainda passando à frente no histórico geral do chamado 'Clássico do Povo'.

Dois dos clubes mais populares do país, Fla e movimentam paixões em cada novo duelo, seja ele decisivo ou apenas mais um amistoso ou rodada na liga nacional. Após o grande embate na série oitava de final, os times voltam a se enfrentar apenas em julho, pelo primeiro turno do , em data e horário ainda a ser confirmado, em .

Veja, a seguir, os detalhes deste grande clássico brasileiro!

Clássico do Povo: quem venceu mais na história?



Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 136 vezes, com 53 vitórias do Timão contra 54 do Mengão, além de 29 empates. O Corinthians já balançou as redes 206 vezes contra 208 dos cariocas.

Clássico do Povo: quem ganhou mais pelo Brasileirão?



Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fla chegam empatados antes dos dois duelos da edição 2019: 24 vitórias alvinegras, 17 empates e 24 vitórias rubro-negras. Já em número de gols marcados, o Flamengo é quem está por pouco na frente: 88 a 84.

Clássico do Povo: quem ganhou mais no Maracanã?



Levando em conta apenas os duelos no Maracanã, o Flamengo leva grande vantagem sobre o Corinthians. São 25 vitórias rubro-negras contra apenas 10 alvinegras, além de sete empates. O Mengão também balançou muito mais as redes: 77 a 39.

Quem leva vantagem na Arena Corinthians?



Inaugurada em 2014, a Arena Corinthians já recebeu seis vezes o Clássico do Povo e perdeu duas vezes em casa: são três vitórias e um empate, além disso. Nos gols, são oito marcados contra seis do rival carioca.

E no Pacaembu, quem venceu mais?



"Casa" do Corinthians por tantos anos, o Pacaembu recebeu o Clássico do Povo 47 vezes. Foram 26 vitórias do Timão contra 13 do Mengão, além de oito empates. O time alvinegro marcou 96 gols e sofreu 67.