Com "time das copas" pronto, a única dúvida do Flamengo é se Arturo Vidal aguenta os 90 minutos

Dorival Júnior trabalha com três opções caso o chileno não aguente a intensidade do jogo até o final

O Flamengo encerra nesta terça-feira (18), a preparação para a finalíssima da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no Maracanã. O time do técnico Dorival Júnior não terá surpresas e apenas uma única mudança quanto ao primeiro jogo, na Neoquímica Arena: saí João Gomes, suspenso, e entra Arturo Vidal.

Foram quase duas semanas de preparação especialmente para os dois jogos diante do Corinthians. Dorival optou por escalar o time "B" no Brasileirão e usou o tempo para dar treinos completos ao time das "copas". A grande incógnita é justamente se Arturo Vidal aguentará os 90 minutos de jogo com a intensidade que a partida exige.

O chileno desde que chegou ao Flamengo completou 90 minutos apenas uma vez, diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, Vidal ou começa no banco ou é substituído ao longo das partidas. Internamente, há confiança de que fisicamente o volante pode aguentar o jogo todo, mas o técnico Dorival Júnior trabalha com algumas opções.

Uma delas é Victor Hugo, jovem da base que começou muito bem a sua trajetória entre os profissionais mas caiu de rendimento nos últimos jogos, o que é tratado como natural pela comissão técnica. Outra opção é Matheus França, que também vem sendo utilizado por Dorival, especialmente no Brasileirão.

Além disso, Diego Ribas, que vive seus últimos dias no Flamengo, estará no banco de reservas. Recuperado de lesão, Erick Pulgar não está inscrito na Copa do Brasil e por isso não poderá ser utilizado.

Sem mistérios, Dorival Júnior levará a campo um Flamengo com a seguinte escalação: Santos, Rodinei, David Luiz, Leo Pereira, Filipe Luís, Thiago Maia, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.