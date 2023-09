Flamengo x Bahia: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo recebe o Bahia na tarde deste sábado (23), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Agora sem Jorge Sampaoli, o Flamengo tenta se reencontrar nesta reta final de temporada para tentar garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Rubro-Negro está na sétima posição, com 40 pontos, e vem de empate no jogo passado. O Mengão ainda não anunciou quem será o substituto do argentino.

Do outro lado, o Bahia perdeu de virada na rodada passada e permanece na zona de rebaixamento. O Tricolor é o 17º colocado, com 25 pontos. A equipe de Rogério Ceni quer aproveitar o momento conturbado do rival para voltar a vencer na competição.

As equipes já se enfrentaram 56 vezes, com 24 vitórias do Flamengo, 13 do Bahia, além de 19 empates.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha (Rossi); Wesley França, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Thiago Maia), Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol e Pedro.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende (Acevedo), Yago, Thaciano, Ademir e Rafael Ratão; Everaldo..

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?