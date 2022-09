Fiorentina não formaliza proposta, e Nathan Silva segue no Atlético-MG

Italianos cogitaram oferece 7 milhões de euros pela contratação do zagueiro de 25 anos, mas negócio não avançou no final da janela de transferências

O interesse da Fiorentina por Nathan Silva, zagueiro do Atlético-MG, não evoluiu nesta janela de transferências. O clube italiano não formalizou a proposta pelo jogador de 25 anos no mercado da bola, como soube a GOAL.

O defensor permanecerá na Cidade do Galo ao menos até o fim da atual temporada — ele tem contrato com os mineiros até 31 de dezembro de 2025.

Os italianos cogitaram a formalização de uma proposta de 7 milhões de euros (R$ 36,25 milhões na cotação atual) pela contratação do zagueiro. Entretanto, não enviaram o documento da oferta. A janela de transferências da Itália se encerrou às 12h (de Brasília) desta quinta-feira (1º de setembro).

O valor agradaria à diretoria do Atlético-MG, que recusou uma proposta com números inferiores da Cremonese, 19ª colocada da Série A Italiana, no início da janela de transferências.

O Atlético-MG detém 80% dos direitos econômicos de Nathan Silva, o Atlético-GO é dono de 10%, e o próprio zagueiro mantém 10%.