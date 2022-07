Finlândia x Alemanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Euro feminina 2022

Partida acontece neste sábado (16), pela terceira rodada do Grupo B da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

No Stadium MK, Finlândia e Alemanha se enfrentam neste sábado (16), a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo B da Euro feminina. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Sem chances de classificação, já que não pontuou, a Finlândia quer encerrar a sua participação na Euro da melhor maneira possível e promete dificultar a vida da forte rival.

Do outro lado, a Alemanha garantiu vaga na próxima fase (duas vitórias), porém, sabe que um triunfo simples a deixará na liderança do grupo, sem depender de qualquer outro resultado.

Prováveis escalações

Possível escalação do Alemanha: Frohms; Gwinn, Hegering, Hendrich, Kleinherne; Dallmann, Däbritz, Lattwein; Huth, Popp, Bühl.

Possível escalação da Finlândia: Tamminen; Heroum, Kuikka, Pikkujämsä, Koivisto; Engman, Alanen, Summanen; Öling, Sällström, Franssi.

Desfalques da partida

Alemanha:

sem desfalques confirmados.

Finlândia:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Finlândia x Alemanha DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Stadium MK, Buckinghamshire - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Alemanha

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 2 x 0 Espanha Euro feminina 12 de julho de 2022 Alemanha 4 x 0 Dinamarca Euro feminina 8 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Turquia x Alemanha Eliminatórias europeias 3 de setembro de 2022 A confirmar Bulgária x Alemanha Eliminatórias europeias 9 de setembro de 2022 A confirmar

Finlândia

JOGO CAMPEONATO DATA Dinamarca 1 x0 Finlândia Euro feminina 12 de julho de 2022 Espanha 4 x 1 Finlândia Euro feminina 8 de julho de 2022

Próximas partidas