Euro feminina 2022: seleções, datas, formato de disputa e mais informações do torneio

Competição, que tem como sede a Inglaterra, acontece entre os dias 6 e 31 de julho de 2022

A Eurocopa feminina 2022 está prestes a começar. Prevista inicialmente para o verão europeu de 2021, a pandemia de coronavírus fez com que o torneio fosse adiado em um ano. E, agora, a bola irá rolar para jogos de grandes seleções da Europa.

Com sede na Inglaterra, o torneio conta com 16 equipes, divididas em quatro grupos. O campeonato acontece entre os dias 6 e 31 de julho de 2022.

Desde que os grupos foram definidos, a expectativa ficou com o "grupo da morte", de Holanda, Suécia, Portugal e Suíça. A seleção holandesa é a atual campeã da competição.

A GOAL separou tudo o que você precisa saber sobre a Eurocopa feminina 2022, que acontece no próximo mês de julho.

Os grupos da Eurocopa feminina 2022

O chaveamento da competição foi definido por sorteio, com quatro grupos de quatro seleções cada. Classificam-se os dois primeiros de cada grupo. Confira:

GRUPO A

Inglaterra

Áustria

Noruega

Irlanda do Norte

GRUPO B

Alemanha

Dinamarca

Espanha

Finlândia

GRUPO C

Holanda

Suécia

Portugal

Suíça

GRUPO D

França

Itália

Bélgica

Islândia

Datas da Eurocopa feminina 2022

Inicialmente, as datas da Euro eram entre 7 de julho até 1º de agosto de 2021. Porém, a pandemia de Covid-19 fez com que o torneio fosse adiado em um ano.

Agora, o torneio começa no dia 6 de julho de 2022, com o jogo entre Inglaterra x Áustria, às 20h, no Old Trafford.

A grande final está prevista para o lendário Estádio Wembley, em Londres, no dia 31 de julho deste ano.

Principais datas:

Fase de grupos: entre 6 e 18 de julho

Quartas de final: dias 20, 21, 22 e 23 de julho

Semifinais: dias 26 e 27 de julho

Final: 31 de julho

Sedes da Eurocopa feminina 2022

O torneio será na Inglaterra, confira as cidades e os estádios:

Brighton & Hove (Brighton & Hove Community Stadium)

Londres (Brentford Community Stadium & Wembley Stadium – este último só para a final)

Manchester (Manchester City Academy Stadium)

Milton Keynes (Stadium MK)

Rotherham (New York Stadium)

Sheffield (Bramall Lane)

Southampton (St Mary's Stadium)

Trafford (Old Trafford – jogo de abertura)

Wigan & Leigh (Leigh Sports Village)

Onde assistir a Eurocopa feminina 2022?

EURO NO STREAMING 📺



A 3 semanas da @UEFAWomensEURO, nada de transmissão na TV para o Brasil. Perguntamos à @UEFA, que confirmou que não há parceria no país até o momento, mas afirmou que TODOS OS JOGOS serão transmitidos pelo serviço https://t.co/VDcvZFradL.#WEURO2022 + pic.twitter.com/oxOcAH2EmF — Dibradoras (@dibradoras) June 15, 2022

Ainda não há uma parceria definida para exibir a competição no Brasil. Em boa parte dos países das Américas do Norte, Central e do Sul, a transmissão da competição será feita pela ESPN. No Brasil, no entanto, a Uefa afirma que não tem parceria definida, mas que “todas as partidas serão transmitidas ao vivo no streaming da Uefa TV”.