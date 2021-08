Final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio: quando é, horário, onde assistir e mais da decisão

O último jogo será disputado no sábado, 07 de agosto, às 08h30, de Brasília; veja como acompanhar

Está chegando a hora de conhecer os três medalhistas olímpicos do futebol masculino. Enquanto México e o perdedor da segunda partida (Japão ou Espanha) brigam pelo bronze, Brasil e o vencedor da outra semifinal (Japão ou Espanha) disputam a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020!

Já foram cinco jogos disputados até aqui. O Brasil tem três vitórias e dois empates, tendo se classificado à final após vencer o México nas semis por 4 a 1 nas penalidades, após 0 a 0 no tempo normal.

Final do Futebol Olímpico Masculino: data e local da partida

(Foto: Getty Images)

JOGO Brasil x a definir DATA Sábado, 07 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Internacional de Yokohama - Yokohama, JAP HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

Qual será a equipe de arbitragem na final do Futebol Olímpico Masculino?

A arbitragem da grande final ainda será confirmada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Como foram as semifinais do Futebol Olímpico Masculino?

O jogo entre Brasil e México não foi marcado por tantas chances criadas, mas sim pelo grande número de cartões amarelos: dez no total, sendo cinco para cada lado. A partida terminou em 0 a 0, levando aos pênaltis.

Na disputa, o México acabou marcando apenas uma cobrança, com mérito ao goleiro Santos, que pegou a primeira do time mexicano. A seleção brasileira marcou os quatro tentos das penalidades com Dani Alves, Martinelli, Bruno Guimarães e Reinier, último batedor, que garantiu a passagem para a final.

Quais foram as campanhas dos finalistas no Futebol Olímpico Masculino?

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Reprodução/Twitter)

BRASIL

JOGO FASE DATA GOLS Brasil 4 x 2 Alemanha Grupo D 22 de julho de 2021 Richarlison (3x) e Paulinho Brasil 0 x 0 Costa do Marfim Grupo D 25 de julho de 2021 - Arábia Saudita 1 x 3 Brasil Grupo D 28 de julho de 2021 Richarlison (2x) e Matheus Cunha Brasil 1 x 0 Egito Quartas de final 31 de julho de 2021 Matheus Cunha México 0 x 0 Brasil Semifinal 03 de agosto de 2021 Dani Alves, Martinelli, Bruno Guimarães e Reinier nos pênaltis (4 x 1)

A DEFINIR

JOGO FASE DATA GOLS

Qual é a premiação para quem sair com o título do Futebol Olímpico Masculino?

(Foto: Getty Images)

Tanto a seleção brasileira quanto a seleção japonesa ou espanhola terão a chance de conquistar o tão sonhado ouro olímpico. Além da medalha, cada país procura atribuir um valor ao vencedor. No Brasil, por exemplo, a posição mais alta do pódio para elencos com mais de sete integrantes recebe R$ 750 mil, para segundo lugar R$ 450 mil e para o terceiro R$ 300 mil.

Onde assistir à final do Futebol Olímpico Masculino?

A final do Futebol Olímpico Masculino terá transmissão na televisão por assinatura, através do canal SporTV.

Confira o número do SporTV nas principais operadoras de TV por assinatura.

