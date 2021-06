FIFA 22 será lançado em setembro, revela Villani

Narrador Gustavo Villani revelou mês de lançamento em seu Instagram, e comentou "dura" que levou da EA Sports

Enquanto a EA Sports não libera novidades sobre FIFA 22, o narrador da versão brasileira do game, Gustavo Villani, revelou em um story postado em sua conta do Instagram que o game será lançado no mês de setembro.

Na publicação, o narrador do grupo Globo disse ter novidades sobre o novo jogo da franquia de futebol, mas que por enquanto não pode falar sobre elas. Villani ainda brinca, dizendo ser ansioso, e revelando uma “dura” da EA Sports, por ter comentado anteriormente sobre o game.

“Passando rapidinho só para dizer que tenho novidades sobre o FIFA 22, mas não posso falar. Tenho a boca de graxa, sou ansioso, já tomei dura. Mas se preparem, o FIFA 22 sai em setembro e está top”, disse o jornalista, que faz dupla com o comentarista Caio Ribeiro no título.

Mesmo sem uma data mais precisa, a previsão de Villani vai de encontro com os lançamentos anteriores da série FIFA, que em geral chegam entre setembro e outubro de cada ano.

Para a edição de 2022, são esperadas melhorias para aproveitam o poder dos consoles da nova geração, PS5 e Xbox Series X/S. Versões para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC também são esperadas.