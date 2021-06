FIFA 22: Quando o jogo será lançado?

De acordo com o presidente da EA, game será voltado para consoles da nova geração, PS5 e Xbox Series

FIFA 21, novo jogo da série de futebol da Eletronic Arts, ainda não foi anunciado oficialmente pela empresa, mas o CEO Andrew Wilson já deixou escapar informações sobre o título, que deve chegar ainda em 2021.

Segundo Wilson, FIFA e outros jogos de esporte da empresa (Madden NFL, NHL e PGA Tour) serão desenvolvidos especificamente para os consoles da nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Isso, no entanto, não significa que os games não chegarão para as plataformas mais antigas (PS4, Xbox One, PC), mas sim que as versões principais focarão nas novas máquinas, lançadas no fim de 2020.

Quando FIFA 22 será anunciado?

A EA Sports ainda não divulgou nenhum tipo de informação sobre o lançamento do game, mas o evento EA Play Live, agendado para o próximo dia 22 de julho, é uma das prováveis datas de revelação do game.

Outra possibilidade é a E3, maior feira de games do mundo, que acontece entre os dias 12 e 15 de junho em Los Angeles, e é famosa por ser palco da revelação de grandes títulos, inclusive de versões passadas do próprio FIFA.

Para quais plataformas FIFA 22 será lançado?

Ainda não há confirmação das plataformas que receberão versões de FIFA 22, mas de acordo com as falas do próprio Andrew Wilson, PlayStation 5 e Xbox Series serão a “casa” da versão principal do game.

PS4, Xbox One, PC e até mesmo o Nintendo Switch, que conta com uma polêmica versão “requentada” do jogo, também devem ganhar edições, que podem ou não chegar com algumas funcionalidades a menos, como em outras trocas de geração.