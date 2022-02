FIFA 22: Por que Mason Greenwood foi removido do game?

Mason Greenwood, jovem e promissor atacante do Manchester United, foi removido do FIFA 22. A EA Sports tomou a decisão após a prisão do inglês por acusações de estupro e violência doméstica.xa

O episódio se desenrolou na última segunda (31), quando a namorada do jogador Harriet Robson fez publicações em seu Instagram mostrando o rosto sangrando após agressões do atacante de 20 anos de idade.

Além da EA Sports, o próprio Manchester United divulgou nota afirmando que o jogador está suspenso por tempo indeterminado. Quem também se posicionou após o ocorrido foi a Nike, patrocinadora de Greenwood, que interrompeu sua relação com o atleta.

No FIFA 22 Greenwood é um dos jogadores de grande potencial no modo carreira, onde podia chegar até o nível 89. No Ultimate Team o inglês chegou a ter uma carta especial da série Future Stars, que projeta o desempenho de jovens promessas.

Após a prisão de Greenwood sua carta no FUT também subiu abruptamente de preço, como vem acontecendo em episódios similares. A valorização é condenada pela EA Sports, assim como em casos de falecimento de jogadores,

Esta não é a primeira vez que a EA remove um jogador do FIFA por conta de uma prisão. Recentemente o lateral do City Benjamin Mendy também foi detido por suspeita de estupro e consequentemente "banido" do jogo.