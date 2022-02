Man United interrompe venda de camisas de Greenwood; Nike suspende contrato com o inglês após acusações

Após acusações de estupro e agressão, o Manchester United suspendeu a venda de camisas do atacante Mason Greenwood da sua loja online. Do outro lado, a Nike, que patrocina o jogador, anunciou a suspensão da sua relação com o jogador após "alegações pertubadoras".

O jogador de 20 anos foi suspenso pelo Manchester United, ainda no dia 30 de janeiro, após imagens e gravações de voz de supostas agressões circularem nas redes sociais.

A polícia da Inglaterra, além disso, confirmou que o jovem de 20 anos foi preso por suspeita de estupro e agressão.

Vendas de camisas interrompidas

A camisa de Greenwood, por sua vez, foi retirada da venda nas lojas onlines do clube após essas acusações. Atualmente, os clientes não podem selecionar o nome do jogador como opção para estampar o uniforme do clube e, com isso, ele não pode mais ser visto na lista de jogadores na loja online oficial do clube.

Uma busca pelo nome dele na página retorna o resultado: "sua busca por mason greenwood não corresponde a nenhum produto".

Declaração da Nike

Um porta-voz da gigante de roupas esportivas, a Nike, disse à Reuters: "Suspendemos nosso relacionamento com Mason Greenwood."

“Estamos profundamente preocupados com as alegações perturbadoras e continuaremos monitorando de perto a situação.”

Declaração do Manchester United

O clube da Premier League se pronunciou para ressaltar que está ciente das alegações envolvendo o nome do jogador: "Nós estamos sabendo das imagens e acusações que estão circulando nas mídias sociais. Não vamos entrar em detalhes até que todos os fatos estejam estabelecidos."

"O Manchester United não tolera nenhum tipo de violência."

Declaração da polícia

Uma declaração feita pelas autoridades locais disse: "A GMP (Greater Manchester Police) foi informada hoje cedo sobre imagens e vídeos postados por uma mulher em rede social, relatando incidentes de violência física."

"Após investigações, podemos confirmar que um homem de 20 anos foi preso por suspeita de estupro e agressão. Ele permanece sob custódia para interrogatório. As investigações estão em andamento."

A polícia acrescentou que a investigação continua: “Os detetives tiveram mais tempo para falar com um homem na casa dos 20 anos que está sendo detido por suspeita de estupro e agressão a uma mulher."

“As investigações estão em andamento e a vítima está recebendo apoio especializado.

“Lembramos as pessoas a evitar qualquer comentário ou compartilhamento de imagens que possam comprometer o direito da vítima ao anonimato ao longo da vida ou arriscar prejudicar uma investigação com processos ativos.”